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Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов превысили 1065 долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов превысили 1065 долларов - РИА Новости, 23.11.2021
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов превысили 1065 долларов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе во вторник демонстрировала волатильность, цены после снижения до минимальных 965 долларов за 1 тысячу кубометров к закрытию... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T21:43
2021-11-23T21:45
экономика
природный газ
европа
германия
северный поток — 2
nord stream 2 ag
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе во вторник демонстрировала волатильность, цены после снижения до минимальных 965 долларов за 1 тысячу кубометров к закрытию торгов вторника выросли более чем на 8% и превысили 1065 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии на площадке ICE Futures составила почти 1000 долларов. Минимум торгов составил 965 долларов, в целом в течение дня цены росли, к закрытию торгов стоимость поднялась до 1067,4 доллара за тысячу кубометров, что на 8,7% выше расчётной цены накануне — примерно 980 долларов.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Ещё в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты называли несколько факторов роста цен: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчётная цена подскочила на 25%, 18 ноября она превышала 1120 долларов. Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке Германией сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2".
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экономика, природный газ, европа, германия, северный поток — 2, nord stream 2 ag, цены на нефть, россия, азия
21:43 23.11.2021 (обновлено: 21:45 23.11.2021)
 
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов превысили 1065 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов превысили 1065 долларов

© Fotolia / AshDesignЦены на топливо
Цены на топливо - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Fotolia / AshDesign
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе во вторник демонстрировала волатильность, цены после снижения до минимальных 965 долларов за 1 тысячу кубометров к закрытию торгов вторника выросли более чем на 8% и превысили 1065 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии на площадке ICE Futures составила почти 1000 долларов. Минимум торгов составил 965 долларов, в целом в течение дня цены росли, к закрытию торгов стоимость поднялась до 1067,4 доллара за тысячу кубометров, что на 8,7% выше расчётной цены накануне — примерно 980 долларов.
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Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Ещё в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты называли несколько факторов роста цен: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии.
Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчётная цена подскочила на 25%, 18 ноября она превышала 1120 долларов. Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке Германией сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2".
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ЭкономикаПриродный газЕвропаГерманияСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGЦены на нефтьРоссияАзия
 
 
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