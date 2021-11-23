https://ria.ru/20211123/gaz-1760433469.html

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов превысили 1065 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов превысили 1065 долларов - РИА Новости, 23.11.2021

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов превысили 1065 долларов

Стоимость фьючерсов на газ в Европе во вторник демонстрировала волатильность, цены после снижения до минимальных 965 долларов за 1 тысячу кубометров к закрытию... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T21:43

2021-11-23T21:43

2021-11-23T21:45

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природный газ

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе во вторник демонстрировала волатильность, цены после снижения до минимальных 965 долларов за 1 тысячу кубометров к закрытию торгов вторника выросли более чем на 8% и превысили 1065 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии на площадке ICE Futures составила почти 1000 долларов. Минимум торгов составил 965 долларов, в целом в течение дня цены росли, к закрытию торгов стоимость поднялась до 1067,4 доллара за тысячу кубометров, что на 8,7% выше расчётной цены накануне — примерно 980 долларов.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Ещё в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты называли несколько факторов роста цен: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчётная цена подскочила на 25%, 18 ноября она превышала 1120 долларов. Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке Германией сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2".

https://ria.ru/20211123/gazprom-1760419494.html

https://ria.ru/20211123/gaz-1760399533.html

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экономика, природный газ, европа, германия, северный поток — 2, nord stream 2 ag, цены на нефть, россия, азия