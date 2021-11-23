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В России цена сжиженного газа подскочила почти на десять процентов
В России цена сжиженного газа подскочила почти на десять процентов - РИА Новости, 23.11.2021
В России цена сжиженного газа подскочила почти на десять процентов
Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подскочила во вторник почти на 10%,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:59
2021-11-23T17:59
экономика
спбмтсб
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подскочила во вторник почти на 10%, свидетельствуют данные торгов.Стоимость СУГ по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов во вторник выросла на 9,59%, достигнув 37 453 рубля за тонну. Максимального значения цена сжиженного газа достигла 11 августа 2021 года - 53 353 рубля за тонну.Зимнее дизельное топливо подорожало на 0,12%, до 60 677 рублей за тонну. Остальные его виды подешевели. Так, стоимость межсезонного дизеля снизилась на 0,46% и составила 52 312 рублей, а летнего - на 0,96%, до 50 670 рублей.Бензин также продолжает дешеветь. Цена Аи-92 опустилась по итогам торгов во вторник на 0,82% - до 49 692 рублей за тонну, Аи-95 - на 1,13%, до 50 520 рублей. Незначительно подешевел мазут - на 0,03%, до 25 605 рублей за тонну. Стоимость авиакеросина увеличилась на 0,19%, составив 58 150 рублей.
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экономика, спбмтсб, россия
17:59 23.11.2021
 
В России цена сжиженного газа подскочила почти на десять процентов

Цена сжиженного газа на бирже в России во вторник подскочила почти на десять процентов

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в морском порту Саббета на западном берегу Обской губы Карского моря
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ в морском порту Саббета на западном берегу Обской губы Карского моря - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подскочила во вторник почти на 10%, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость СУГ по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов во вторник выросла на 9,59%, достигнув 37 453 рубля за тонну. Максимального значения цена сжиженного газа достигла 11 августа 2021 года - 53 353 рубля за тонну.
Зимнее дизельное топливо подорожало на 0,12%, до 60 677 рублей за тонну. Остальные его виды подешевели. Так, стоимость межсезонного дизеля снизилась на 0,46% и составила 52 312 рублей, а летнего - на 0,96%, до 50 670 рублей.
Бензин также продолжает дешеветь. Цена Аи-92 опустилась по итогам торгов во вторник на 0,82% - до 49 692 рублей за тонну, Аи-95 - на 1,13%, до 50 520 рублей. Незначительно подешевел мазут - на 0,03%, до 25 605 рублей за тонну. Стоимость авиакеросина увеличилась на 0,19%, составив 58 150 рублей.
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