https://ria.ru/20211123/gaz-1760399533.html
В России цена сжиженного газа подскочила почти на десять процентов
В России цена сжиженного газа подскочила почти на десять процентов - РИА Новости, 23.11.2021
В России цена сжиженного газа подскочила почти на десять процентов
Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подскочила во вторник почти на 10%,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:59
2021-11-23T17:59
2021-11-23T17:59
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спбмтсб
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подскочила во вторник почти на 10%, свидетельствуют данные торгов.Стоимость СУГ по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов во вторник выросла на 9,59%, достигнув 37 453 рубля за тонну. Максимального значения цена сжиженного газа достигла 11 августа 2021 года - 53 353 рубля за тонну.Зимнее дизельное топливо подорожало на 0,12%, до 60 677 рублей за тонну. Остальные его виды подешевели. Так, стоимость межсезонного дизеля снизилась на 0,46% и составила 52 312 рублей, а летнего - на 0,96%, до 50 670 рублей.Бензин также продолжает дешеветь. Цена Аи-92 опустилась по итогам торгов во вторник на 0,82% - до 49 692 рублей за тонну, Аи-95 - на 1,13%, до 50 520 рублей. Незначительно подешевел мазут - на 0,03%, до 25 605 рублей за тонну. Стоимость авиакеросина увеличилась на 0,19%, составив 58 150 рублей.
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экономика, спбмтсб, россия
В России цена сжиженного газа подскочила почти на десять процентов
Цена сжиженного газа на бирже в России во вторник подскочила почти на десять процентов
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ
) подскочила во вторник почти на 10%, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость СУГ по территориальному индексу Европейской части России
по итогам торгов во вторник выросла на 9,59%, достигнув 37 453 рубля за тонну. Максимального значения цена сжиженного газа достигла 11 августа 2021 года - 53 353 рубля за тонну.
Зимнее дизельное топливо подорожало на 0,12%, до 60 677 рублей за тонну. Остальные его виды подешевели. Так, стоимость межсезонного дизеля снизилась на 0,46% и составила 52 312 рублей, а летнего - на 0,96%, до 50 670 рублей.
Бензин также продолжает дешеветь. Цена Аи-92 опустилась по итогам торгов во вторник на 0,82% - до 49 692 рублей за тонну, Аи-95 - на 1,13%, до 50 520 рублей. Незначительно подешевел мазут - на 0,03%, до 25 605 рублей за тонну. Стоимость авиакеросина увеличилась на 0,19%, составив 58 150 рублей.