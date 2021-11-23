https://ria.ru/20211123/gaz-1760386584.html

Правительство Молдавии выделит средства для оплаты долга "Газпрому"

Правительство Молдавии выделит средства для оплаты долга "Газпрому" - РИА Новости, 23.11.2021

Правительство Молдавии выделит средства для оплаты долга "Газпрому"

Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство республики выделит средства "Молдовагазу" для оплаты долга "Газпрому". РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:16

2021-11-23T17:16

2021-11-23T20:11

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство республики выделит средства "Молдовагазу" для оплаты долга "Газпрому".По его словам, правительство направит российской компании письмо, где расскажет о своих действиях. Он добавил, что Кишиневу нужно больше времени, чтобы деньги перевели в соответствии с законом. Для этого были приняты поправки в бюджет страны на этот год.Спыну пояснил, что во время режима ЧП деньги перевели на счет государственной компании Energocom. Правительство предлагает, чтобы она за счет имеющихся средств покрыла часть исторического долга госпредприятия "Термоэлектрика", которое должно средства "Молдовагазу", чтобы тот, в свою очередь, мог рассчитаться с "Газпромом".Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики. Контракт с "Газпромом" удалось продлить 29 октября — на пять лет — при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Планируется, что ее погасят в течение пяти лет с учетом пени.Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов накануне сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил заем для оплаты газа в размере около 74 миллионов долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/moldaviya-1760303204.html

https://ria.ru/20211123/moldaviya-1760296861.html

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газпром, молдовагаз