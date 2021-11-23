17:14 23.11.2021 (обновлено: 18:01 23.11.2021)
Молдавия направит "Газпрому" письмо
Молдавия направит "Газпрому" письмо, в котором расскажет о действиях правительства
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что направит письмо "Газпрому" и попросит об отсрочке отключения поставок газа, чтобы перевести деньги законным путем.
Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов.
"Молдавия направит "Газпрому" письмо, в котором расскажет о действиях кабмина, нам нужно больше времени, чтобы выделить средства законным путем. Были внесены поправки в госбюджет на этот год, они уже одобрены в первом чтении, в четверг парламент одобрит его в финальном чтении", - заявил Спыну.
Вице-премьер отметил, что проконсультировался с юристами и было принято решение, что правильнее будет выделить деньги через парламент, а не при помощи Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, поскольку все детали операции будут прозрачными. Спыну надеется, что это позволит избежать спекуляций на тему расхода бюджетных средств.