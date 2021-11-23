https://ria.ru/20211123/gaz-1760341600.html

В Турции рассказали о планах подписать газовые контракты с Россией

В Турции рассказали о планах подписать газовые контракты с Россией - РИА Новости, 23.11.2021

В Турции рассказали о планах подписать газовые контракты с Россией

Турция намерена до конца года подписать с РФ новые газовые контракты сроком от 3 до 10 лет, заявил глава минэнерго республики Фатих Дёнмез. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:20

2021-11-23T14:20

2021-11-23T14:36

экономика

турция

россия

природный газ

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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Турция намерена до конца года подписать с РФ новые газовые контракты сроком от 3 до 10 лет, заявил глава минэнерго республики Фатих Дёнмез."Контракты (с РФ), истекающие в конце года, будут продлены. Сроки этих контрактов не такие длительные, как раньше, они могут составить от 3 до 10 лет. Мы предполагаем, что сделка будет завершена к концу года. Также будет возможность увеличения поставок в соответствии с потребностями. Этого пункта не было в предыдущем контракте", - цитирует Дёнмеза агентство Anadоlu.Он добавил, что принципиальная договоренность с РФ уже достигнута, при этом цены на газ будут одинаковыми для государственной трубопроводной компании BOTAŞ и частных поставщиков.

https://ria.ru/20211116/gaz-1759261606.html

турция

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экономика, турция, россия, природный газ