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В Турции рассказали о планах подписать газовые контракты с Россией
В Турции рассказали о планах подписать газовые контракты с Россией - РИА Новости, 23.11.2021
В Турции рассказали о планах подписать газовые контракты с Россией
Турция намерена до конца года подписать с РФ новые газовые контракты сроком от 3 до 10 лет, заявил глава минэнерго республики Фатих Дёнмез. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:20
2021-11-23T14:36
экономика
турция
россия
природный газ
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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Турция намерена до конца года подписать с РФ новые газовые контракты сроком от 3 до 10 лет, заявил глава минэнерго республики Фатих Дёнмез."Контракты (с РФ), истекающие в конце года, будут продлены. Сроки этих контрактов не такие длительные, как раньше, они могут составить от 3 до 10 лет. Мы предполагаем, что сделка будет завершена к концу года. Также будет возможность увеличения поставок в соответствии с потребностями. Этого пункта не было в предыдущем контракте", - цитирует Дёнмеза агентство Anadоlu.Он добавил, что принципиальная договоренность с РФ уже достигнута, при этом цены на газ будут одинаковыми для государственной трубопроводной компании BOTAŞ и частных поставщиков.
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экономика, турция, россия, природный газ
14:20 23.11.2021 (обновлено: 14:36 23.11.2021)
 
В Турции рассказали о планах подписать газовые контракты с Россией

Минэнерго Турции заявил о планах подписать с Россией контракты на поставку газа

© AP Photo / Murad SezerРабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Murad Sezer
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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Турция намерена до конца года подписать с РФ новые газовые контракты сроком от 3 до 10 лет, заявил глава минэнерго республики Фатих Дёнмез.
"Контракты (с РФ), истекающие в конце года, будут продлены. Сроки этих контрактов не такие длительные, как раньше, они могут составить от 3 до 10 лет. Мы предполагаем, что сделка будет завершена к концу года. Также будет возможность увеличения поставок в соответствии с потребностями. Этого пункта не было в предыдущем контракте", - цитирует Дёнмеза агентство Anadоlu.
Он добавил, что принципиальная договоренность с РФ уже достигнута, при этом цены на газ будут одинаковыми для государственной трубопроводной компании BOTAŞ и частных поставщиков.
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