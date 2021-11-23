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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211123/futbol-1760348926.html
В Ярославской области открыли новые мини-поля для футбола
В Ярославской области открыли новые мини-поля для футбола - РИА Новости, 23.11.2021
В Ярославской области открыли новые мини-поля для футбола
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и звезды российского футбола открыли новые мини-поля в Гаврилов-Яме, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:55
2021-11-23T23:31
ярославская область
олимпийские игры
ярославль
ярославская область
гаврилов-ям
михаил евраев
российский футбольный союз (рфс)
егор титов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и звезды российского футбола открыли новые мини-поля в Гаврилов-Яме, сообщает правительство региона.Два малых футбольных поля в Гаврилов-Яме были построены в рамках сотрудничества министерства спорта, общественной организации "Российский футбольный союз" (РФС) и правительства Ярославской области. РФС поставил материалы и оборудование для оснащения новых спортивных объектов."В Гаврилов-Ямском районе активно развивается футбол. И это вполне закономерно, ведь именно здесь в 1912 году появилась первая в Российской империи футбольная арена", - отметил Михаил Евраев на торжественной церемонии открытия площадок.По его словам, в этом году Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа получила почетный статус детского футбольного центра РФС. "Самое главное – это совершенно новые возможности для ребят, увлекающихся футболом. В районе будут созданы необходимые условия для тренировок, к работе с юными футболистами будут привлечены тренеры регионального центра "Шинник". Мы верим в то, что ребята, которые здесь будут заниматься, станут профессиональными спортсменами, а мы сможем по праву гордиться нашей футбольной школой", - подчеркнул Евраев.Врио губернатора заявил, что открытие мини-полей – это первый этап большого проекта. Вторым станет строительство полноценного футбольного стадиона с искусственным покрытием, беговыми дорожками, трибунами и освещением. Площадка для него уже подготовлена, там активно ведутся работы. Общая сметная стоимость стадиона – порядка 100 миллионов рублей.Как сообщает пресс-служба областного правительства, на праздник в Гаврилов-Ям приехали известные российские футболисты Андрей Аршавин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов и Дмитрий Сычев. Они провели для ребят мастер-классы, а затем отправились в Ярославль на фестиваль футбола "Наша смена", где оценят мастерство начинающих футболистов из районов области, по результатам отбора лучшие получат возможность пройти обучение в местных центрах подготовки.Футболист Андрей Аршавин отметил важность организуемой правительством Ярославской области системы подготовки футболистов с раннего возраста, как раз на это и направлен новый проект "Наша смена"."Уверен, что уже на региональных фестивалях в Ярославской области, а дальше и в детских и региональных футбольных центрах мы заметим талантливых ребят, с которыми можно и нужно дальше продолжать работу", - заявил Аршавин.
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олимпийские игры, ярославль, ярославская область, гаврилов-ям, михаил евраев, российский футбольный союз (рфс), егор титов, дмитрий аленичев, дмитрий сычёв, андрей аршавин, андрей тихонов
14:55 23.11.2021 (обновлено: 23:31 23.11.2021)
 
В Ярославской области открыли новые мини-поля для футбола

Михаил Евраев и звезды российского футбола открыли новые мини-поля в Ярославской области

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и звезды российского футбола открыли новые мини-поля в Гаврилов-Яме, сообщает правительство региона.
Два малых футбольных поля в Гаврилов-Яме были построены в рамках сотрудничества министерства спорта, общественной организации "Российский футбольный союз" (РФС) и правительства Ярославской области. РФС поставил материалы и оборудование для оснащения новых спортивных объектов.
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Гаврилов-Ямском районе активно развивается футбол. И это вполне закономерно, ведь именно здесь в 1912 году появилась первая в Российской империи футбольная арена", - отметил Михаил Евраев на торжественной церемонии открытия площадок.
По его словам, в этом году Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа получила почетный статус детского футбольного центра РФС. "Самое главное – это совершенно новые возможности для ребят, увлекающихся футболом. В районе будут созданы необходимые условия для тренировок, к работе с юными футболистами будут привлечены тренеры регионального центра "Шинник". Мы верим в то, что ребята, которые здесь будут заниматься, станут профессиональными спортсменами, а мы сможем по праву гордиться нашей футбольной школой", - подчеркнул Евраев.
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Врио губернатора заявил, что открытие мини-полей – это первый этап большого проекта. Вторым станет строительство полноценного футбольного стадиона с искусственным покрытием, беговыми дорожками, трибунами и освещением. Площадка для него уже подготовлена, там активно ведутся работы. Общая сметная стоимость стадиона – порядка 100 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, на праздник в Гаврилов-Ям приехали известные российские футболисты Андрей Аршавин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов и Дмитрий Сычев. Они провели для ребят мастер-классы, а затем отправились в Ярославль на фестиваль футбола "Наша смена", где оценят мастерство начинающих футболистов из районов области, по результатам отбора лучшие получат возможность пройти обучение в местных центрах подготовки.
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"Уверен, что уже на региональных фестивалях в Ярославской области, а дальше и в детских и региональных футбольных центрах мы заметим талантливых ребят, с которыми можно и нужно дальше продолжать работу", - заявил Аршавин.
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Ярославская областьОлимпийские игрыЯрославльЯрославская областьГаврилов-ЯмМихаил ЕвраевРоссийский футбольный союз (РФС)Егор ТитовДмитрий АленичевДмитрий СычёвАндрей АршавинАндрей Тихонов
 
 
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