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XI Международный Форум "Арктика: настоящее и будущее" пройдет 24 декабря
XI Международный Форум "Арктика: настоящее и будущее" пройдет 24 декабря - РИА Новости, 23.11.2021
XI Международный Форум "Арктика: настоящее и будущее" пройдет 24 декабря
В Санкт-Петербурге 2–4 декабря 2021 года пройдёт XI Международный Форум "Арктика: настоящее и будущее" — ключевое общественное событие страны, на котором... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:56
2021-11-23T15:56
2021-11-23T15:56
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МОСКВА, 23 ноя - Межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников". В Санкт-Петербурге 2–4 декабря 2021 года пройдёт XI Международный Форум "Арктика: настоящее и будущее" — ключевое общественное событие страны, на котором ежегодно подводят итоги арктической повестки, определяют основные векторы развития Арктики и государственной политики по освоению полярного региона.Форум состоится при поддержке и участии Федерального Собрания РФ, правительства РФ, профильных министерств и ведомств, и участников хозяйственной деятельности в Арктической зоне РФ.Оргкомитет Форума традиционно возглавляет президент МОО "Ассоциация полярников", специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров, который отметил: "Международный Форум "Арктика: настоящее и будущее" в одиннадцатый раз станет местом притяжения людей, которых искренне заботит судьба макрорегиона. На площадке Форума представители власти, бизнеса и гражданского общества будут подводить итоги развития Арктики, ставить задачи на 2022 год и определять пути их решения".В рамках Форума запланирована насыщенная программа, включающая более 40 мероприятий различных форматов по 9 направлениям: социальная политика, экономика, инфраструктура Арктической зоны, наука и технологии, экология, международное сотрудничество, комплексная безопасность Арктического региона, региональное развитие и креативные индустрии Арктики. За время проведения мероприятия его посетят более 2500 делегатов из 40 регионов России и 15 иностранных государств.На Форуме будут подведены итоги председательства России в Арктическом совете за 2021 год, концепция которого ориентирована на повышение качества жизни в северных регионах.Акцентами деловой программы Форума станут: "Россия в глобальном Арктическом диалоге, "Трансфер знаний и технологий", "Арктика для человека", "Декарбонизация и сохранение экосистемы Арктики". Структура деловой программы Форума отвечает основным направлениям государственной политики РФ в Арктике, стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.На площадке Форума развернется масштабная выставочная экспозиция, на которой арктические регионы, компании, ведомства и институты представят свои достижения, проекты и технологии.Форум пройдет в гибридном формате – часть участников присоединится в онлайн-режиме, что позволит расширить аудиторию и соблюсти меры эпидемиологической безопасности.Генеральный информационный партнер —РИА Новости;Стратегический информационный партнер – Arctic.ruОрганизатор форума — Межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников".Подробная информация на сайте форума: http://www.forumarctic.com/conf2021/Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 23 ноя - Межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников". В Санкт-Петербурге 2–4 декабря 2021 года пройдёт XI Международный Форум "Арктика: настоящее и будущее" — ключевое общественное событие страны, на котором ежегодно подводят итоги арктической повестки, определяют основные векторы развития Арктики и государственной политики по освоению полярного региона.
Форум состоится при поддержке и участии Федерального Собрания РФ, правительства РФ, профильных министерств и ведомств, и участников хозяйственной деятельности в Арктической зоне РФ.
Оргкомитет Форума традиционно возглавляет президент МОО "Ассоциация полярников", специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров, который отметил: "Международный Форум "Арктика: настоящее и будущее" в одиннадцатый раз станет местом притяжения людей, которых искренне заботит судьба макрорегиона. На площадке Форума представители власти, бизнеса и гражданского общества будут подводить итоги развития Арктики, ставить задачи на 2022 год и определять пути их решения".
В рамках Форума запланирована насыщенная программа, включающая более 40 мероприятий различных форматов по 9 направлениям: социальная политика, экономика, инфраструктура Арктической зоны, наука и технологии, экология, международное сотрудничество, комплексная безопасность Арктического региона, региональное развитие и креативные индустрии Арктики. За время проведения мероприятия его посетят более 2500 делегатов из 40 регионов России и 15 иностранных государств.
На Форуме будут подведены итоги председательства России в Арктическом совете за 2021 год, концепция которого ориентирована на повышение качества жизни в северных регионах.
Акцентами деловой программы Форума станут: "Россия в глобальном Арктическом диалоге, "Трансфер знаний и технологий", "Арктика для человека", "Декарбонизация и сохранение экосистемы Арктики". Структура деловой программы Форума отвечает основным направлениям государственной политики РФ в Арктике, стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.
На площадке Форума развернется масштабная выставочная экспозиция, на которой арктические регионы, компании, ведомства и институты представят свои достижения, проекты и технологии.
Форум пройдет в гибридном формате – часть участников присоединится в онлайн-режиме, что позволит расширить аудиторию и соблюсти меры эпидемиологической безопасности.
Генеральный информационный партнер —РИА Новости;
Стратегический информационный партнер – Arctic.ru
Организатор форума — Межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников".
Подробная информация на сайте форума: http://www.forumarctic.com/conf2021/
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.