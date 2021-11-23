https://ria.ru/20211123/flag-1760408482.html

СМИ: в Сирии жители деревни сожгли флаг на американской бронемашине

СМИ: в Сирии жители деревни сожгли флаг на американской бронемашине - РИА Новости, 23.11.2021

СМИ: в Сирии жители деревни сожгли флаг на американской бронемашине

Жители провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии не дали проехать двум американским военным колоннам и сожгли флаг США, который был на одной из бронемашин,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:49

2021-11-23T18:49

2021-11-23T18:49

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Жители провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии не дали проехать двум американским военным колоннам и сожгли флаг США, который был на одной из бронемашин, сообщил сирийский государственный телеканал Syria TV.Кроме того, телеканал также сообщил, что сирийские военные, находившиеся на блокпосту около деревни Акулат к юго-востоку от города Камышлы, не позволили проехать американской военной колонне в сторону города.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии - в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/siriya-1760380566.html

сша

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в мире, сша, сирия