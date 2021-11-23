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Отказ от контактов с Россией не делает ЕС сильнее, заявил финский президент
Отказ от контактов с Россией не делает ЕС сильнее, заявил финский президент - РИА Новости, 23.11.2021
Отказ от контактов с Россией не делает ЕС сильнее, заявил финский президент
Поддержание диалога с Россией важно наравне с отстаиванием собственных интересов, а отказ от него не делает Евросоюз сильнее, заявил президент Финляндии Саули... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:50
2021-11-23T17:50
2021-11-23T17:50
в мире
финляндия
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя — РИА Новости. Поддержание диалога с Россией важно наравне с отстаиванием собственных интересов, а отказ от него не делает Евросоюз сильнее, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё."Для Финляндии необходимо поддержание функциональных двусторонних отношений с Россией, но конструктивный диалог не противоречит твердой защите наших интересов и принципов в этих отношениях. Это должно быть возможным и для Евросоюза. Отказ от контактов с Россией не укрепляет ЕС, а только заставляет его выглядеть более слабым и менее значимым", - сказал Ниинистё, выступая в Берлинском университете имени Гумбольдта.Президент Финляндии 21-23 ноября находится с рабочим визитом в Германии.
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в мире, финляндия, евросоюз, саули ниинисте, россия
Отказ от контактов с Россией не делает ЕС сильнее, заявил финский президент
Президент Финляндии Ниинисте: отказ от контактов с Россией не делает Евросоюз сильнее