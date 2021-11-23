https://ria.ru/20211123/estoniya-1760442769.html
В Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией
В Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией - РИА Новости, 23.11.2021
В Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией
Военнослужащие Cил обороны Эстонии и сотрудники департамента полиции и погранохраны завершили работы по установке проволочных заграждений на границе с Россией в РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T23:36
2021-11-23T23:36
2021-11-23T23:36
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Cил обороны Эстонии и сотрудники департамента полиции и погранохраны завершили работы по установке проволочных заграждений на границе с Россией в Нарве, сообщил во вторник портал эстонского телерадиовещания ERR.Правительство Эстонии объявило 17 ноября о призыве около 1,7 тысячи военнослужащих резерва на внеплановые учебные сборы Okas 2021 ("Шип 2021"), в ходе которых они начали возводить временные заграждения из колючей проволоки на участке границы с Россией протяженностью около 40 километров. Военные сборы проходят с 17 по 25 ноября. В строительстве заграждений также участвуют сотрудники департамента полиции и погранохраны.Департамент полиции и погранохраны нанес на карту до десяти участков, где нужно протянуть в три-четыре ряда 120 километров колючей проволоки на протяжении 40 километров. Один участок находится в Нарве, остальные на сухопутной границе на юго-востоке Эстонии. Строительство идет на тех участках, где риск незаконного пересечения границы наиболее высок.По данным МВД, сейчас установлено примерно 25 километров заграждения, продолжаются работы на следующем отрезке протяженностью 39,5 километра. К ним добавятся еще 40 километров временного ограждения, строительство которого завершается. В итоге получится более 100 километров ограждения.Общая длина эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 километров - по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру. Строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.
https://ria.ru/20211123/granitsa-1760435347.html
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в мире, нарва, эстония, россия
В Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией
В Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией в Нарве
ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости.
Военнослужащие Cил обороны Эстонии
и сотрудники департамента полиции и погранохраны завершили работы по установке проволочных заграждений на границе с Россией
в Нарве
, сообщил во вторник портал эстонского телерадиовещания ERR
.
"В течение трех дней были установлены дополнительные заграждения на рекомендованных департаментом полиции и погранохраны участках возможного нелегального пересечения границы", - говорится в сообщении.
Правительство Эстонии объявило 17 ноября о призыве около 1,7 тысячи военнослужащих резерва на внеплановые учебные сборы Okas 2021 ("Шип 2021"), в ходе которых они начали возводить временные заграждения из колючей проволоки на участке границы с Россией протяженностью около 40 километров. Военные сборы проходят с 17 по 25 ноября. В строительстве заграждений также участвуют сотрудники департамента полиции и погранохраны.
Департамент полиции и погранохраны нанес на карту до десяти участков, где нужно протянуть в три-четыре ряда 120 километров колючей проволоки на протяжении 40 километров. Один участок находится в Нарве, остальные на сухопутной границе на юго-востоке Эстонии. Строительство идет на тех участках, где риск незаконного пересечения границы наиболее высок.
По данным МВД, сейчас установлено примерно 25 километров заграждения, продолжаются работы на следующем отрезке протяженностью 39,5 километра. К ним добавятся еще 40 километров временного ограждения, строительство которого завершается. В итоге получится более 100 километров ограждения.
Общая длина эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 километров - по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру. Строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.