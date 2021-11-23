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В Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией
В Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией - РИА Новости, 23.11.2021
В Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией
Военнослужащие Cил обороны Эстонии и сотрудники департамента полиции и погранохраны завершили работы по установке проволочных заграждений на границе с Россией в РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T23:36
2021-11-23T23:36
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Cил обороны Эстонии и сотрудники департамента полиции и погранохраны завершили работы по установке проволочных заграждений на границе с Россией в Нарве, сообщил во вторник портал эстонского телерадиовещания ERR.Правительство Эстонии объявило 17 ноября о призыве около 1,7 тысячи военнослужащих резерва на внеплановые учебные сборы Okas 2021 ("Шип 2021"), в ходе которых они начали возводить временные заграждения из колючей проволоки на участке границы с Россией протяженностью около 40 километров. Военные сборы проходят с 17 по 25 ноября. В строительстве заграждений также участвуют сотрудники департамента полиции и погранохраны.Департамент полиции и погранохраны нанес на карту до десяти участков, где нужно протянуть в три-четыре ряда 120 километров колючей проволоки на протяжении 40 километров. Один участок находится в Нарве, остальные на сухопутной границе на юго-востоке Эстонии. Строительство идет на тех участках, где риск незаконного пересечения границы наиболее высок.По данным МВД, сейчас установлено примерно 25 километров заграждения, продолжаются работы на следующем отрезке протяженностью 39,5 километра. К ним добавятся еще 40 километров временного ограждения, строительство которого завершается. В итоге получится более 100 километров ограждения.Общая длина эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 километров - по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру. Строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.
https://ria.ru/20211123/granitsa-1760435347.html
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в мире, нарва, эстония, россия
23:36 23.11.2021
 
В Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией

В Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией в Нарве

© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкПешеходный КПП "Нарва-2" на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Сергей Степанов
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Cил обороны Эстонии и сотрудники департамента полиции и погранохраны завершили работы по установке проволочных заграждений на границе с Россией в Нарве, сообщил во вторник портал эстонского телерадиовещания ERR.
"В течение трех дней были установлены дополнительные заграждения на рекомендованных департаментом полиции и погранохраны участках возможного нелегального пересечения границы", - говорится в сообщении.
Правительство Эстонии объявило 17 ноября о призыве около 1,7 тысячи военнослужащих резерва на внеплановые учебные сборы Okas 2021 ("Шип 2021"), в ходе которых они начали возводить временные заграждения из колючей проволоки на участке границы с Россией протяженностью около 40 километров. Военные сборы проходят с 17 по 25 ноября. В строительстве заграждений также участвуют сотрудники департамента полиции и погранохраны.
Департамент полиции и погранохраны нанес на карту до десяти участков, где нужно протянуть в три-четыре ряда 120 километров колючей проволоки на протяжении 40 километров. Один участок находится в Нарве, остальные на сухопутной границе на юго-востоке Эстонии. Строительство идет на тех участках, где риск незаконного пересечения границы наиболее высок.
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Общая длина эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 километров - по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру. Строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.
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