https://ria.ru/20211123/estoniya-1760442769.html

В Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией

В Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией - РИА Новости, 23.11.2021

В Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией

Военнослужащие Cил обороны Эстонии и сотрудники департамента полиции и погранохраны завершили работы по установке проволочных заграждений на границе с Россией в РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T23:36

2021-11-23T23:36

2021-11-23T23:36

в мире

нарва

эстония

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/17/1508001770_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_3a79ea88a420541d9211499b5ee8df0c.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Cил обороны Эстонии и сотрудники департамента полиции и погранохраны завершили работы по установке проволочных заграждений на границе с Россией в Нарве, сообщил во вторник портал эстонского телерадиовещания ERR.Правительство Эстонии объявило 17 ноября о призыве около 1,7 тысячи военнослужащих резерва на внеплановые учебные сборы Okas 2021 ("Шип 2021"), в ходе которых они начали возводить временные заграждения из колючей проволоки на участке границы с Россией протяженностью около 40 километров. Военные сборы проходят с 17 по 25 ноября. В строительстве заграждений также участвуют сотрудники департамента полиции и погранохраны.Департамент полиции и погранохраны нанес на карту до десяти участков, где нужно протянуть в три-четыре ряда 120 километров колючей проволоки на протяжении 40 километров. Один участок находится в Нарве, остальные на сухопутной границе на юго-востоке Эстонии. Строительство идет на тех участках, где риск незаконного пересечения границы наиболее высок.По данным МВД, сейчас установлено примерно 25 километров заграждения, продолжаются работы на следующем отрезке протяженностью 39,5 километра. К ним добавятся еще 40 километров временного ограждения, строительство которого завершается. В итоге получится более 100 километров ограждения.Общая длина эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 километров - по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру. Строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.

https://ria.ru/20211123/granitsa-1760435347.html

https://ria.ru/20211123/granitsa-1760344966.html

нарва

эстония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нарва, эстония, россия