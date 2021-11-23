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Американский эсминец в очередной раз прошел через Тайваньский пролив
Американский эсминец в очередной раз прошел через Тайваньский пролив - РИА Новости, 23.11.2021
Американский эсминец в очередной раз прошел через Тайваньский пролив
Американский эсминец вновь прошел через Тайваньский пролив, сообщается в заявлении 7-го флота США. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T06:17
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Американский эсминец вновь прошел через Тайваньский пролив, сообщается в заявлении 7-го флота США.Против прохождения американскими судами территории Тайваньского пролива резко выступает Пекин.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, сша, китай, тайвань
06:17 23.11.2021 (обновлено: 12:02 23.11.2021)
 
Американский эсминец в очередной раз прошел через Тайваньский пролив

Американский ракетный эсминец в очередной раз прошел через Тайваньский пролив

© Фото : U.S. NavyРакетный эсминец ВМС США USS Milius
Ракетный эсминец ВМС США USS Milius - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : U.S. Navy
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Американский эсминец вновь прошел через Тайваньский пролив, сообщается в заявлении 7-го флота США.
"Ракетный эсминец типа Arleigh Burke, USS Milius (DDG 69), совершил обычный проход через Тайваньский пролив 23 ноября в международных водах в соответствии с международным правом. Проход судна через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Вооруженные силы США летают, плавают и действуют везде, где это разрешено международным правом", - говорится в заявлении на сайте 7-го флота.
Против прохождения американскими судами территории Тайваньского пролива резко выступает Пекин.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Американский эсминец Джон Маккейн - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 21:24Сказано в эфире
"Ситуация накаляется". Зачем эсминец США зашел в Тайваньский пролив?
 
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