https://ria.ru/20211123/esminets-1760272633.html

Американский эсминец в очередной раз прошел через Тайваньский пролив

Американский эсминец в очередной раз прошел через Тайваньский пролив - РИА Новости, 23.11.2021

Американский эсминец в очередной раз прошел через Тайваньский пролив

Американский эсминец вновь прошел через Тайваньский пролив, сообщается в заявлении 7-го флота США. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T06:17

2021-11-23T06:17

2021-11-23T12:02

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Американский эсминец вновь прошел через Тайваньский пролив, сообщается в заявлении 7-го флота США.Против прохождения американскими судами территории Тайваньского пролива резко выступает Пекин.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/ostrovskiy-1727277981.html

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в мире, сша, китай, тайвань