Системный оператор предложил ограничить возобновляемые источники энергии
"Системный оператор" хочет ограничений в строительстве солнечных и ветряных электростанций
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) предлагает ввести территориальные ограничения для инвесторов при строительстве солнечных и ветряных электростанций, рассказал член правления, директор по энергетическим рынкам и внешним связям АО "СО ЕЭС" Андрей Катаев.
"Можно бесконечно много строить ВИЭ (возобновляемые источники энергии - ред.) в энергосистеме Юга, но чем больше будет построено, тем больше вся эта новая генерация будет простаивать. Уже при текущих объемах бывают отдельные часы, когда мы ограничиваем выработку ВИЭ в этой энергосистеме", - рассказал Катаев в интервью газете "Коммерсант".
К 2024 году в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга доля ВИЭ достигнет 28% от установленной мощности тепловой генерации. По его словам, вся мощность ветропарков в этой энергосистеме не может быть выдана из-за ограничений пропускной способности сети. И для решения возникшей проблемы СО ЕЭС предлагает вариант "разумного" территориального размещения объектов ВИЭ в РФ.
"Мы направили предложение в Минэнерго по принципам распределения ограничений между объектами ВИЭ... Мы предлагаем следующий подход: если на территории есть ограничения выработки, то в первую очередь ограничиваются те, кто пришел туда последним. То есть риски ограничений в первую очередь будет нести новый объект, и это могут быть большие потери выработки", - сообщил Катаев.
В таких условиях инвестор, по мнению "Системного оператора", будет заинтересован искать место, где погодные условия, возможно, хуже, но нет риска ограничений выработки. "Предлагаемые нормы позволят защитить и инвесторов ВИЭ от потери выработки, а потребителей — от затрат на нерациональное развитие сети", - заключил он.
В РФ по 2035 год действует госпрограмма поддержки зеленой энергетики, в том числе строительства электростанций на основе ВИЭ - солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Объем программы поддержки зеленой энергетики в России до 2035 года составляет 360 миллиардов рублей.
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