https://ria.ru/20211123/energiya-1760276649.html

Системный оператор предложил ограничить возобновляемые источники энергии

Системный оператор предложил ограничить возобновляемые источники энергии - РИА Новости, 23.11.2021

Системный оператор предложил ограничить возобновляемые источники энергии

Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) предлагает ввести территориальные ограничения для инвесторов при строительстве солнечных и ветряных... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T08:25

2021-11-23T08:25

2021-11-23T08:25

экономика

со еэс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) предлагает ввести территориальные ограничения для инвесторов при строительстве солнечных и ветряных электростанций, рассказал член правления, директор по энергетическим рынкам и внешним связям АО "СО ЕЭС" Андрей Катаев.К 2024 году в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга доля ВИЭ достигнет 28% от установленной мощности тепловой генерации. По его словам, вся мощность ветропарков в этой энергосистеме не может быть выдана из-за ограничений пропускной способности сети. И для решения возникшей проблемы СО ЕЭС предлагает вариант "разумного" территориального размещения объектов ВИЭ в РФ."Мы направили предложение в Минэнерго по принципам распределения ограничений между объектами ВИЭ... Мы предлагаем следующий подход: если на территории есть ограничения выработки, то в первую очередь ограничиваются те, кто пришел туда последним. То есть риски ограничений в первую очередь будет нести новый объект, и это могут быть большие потери выработки", - сообщил Катаев.В таких условиях инвестор, по мнению "Системного оператора", будет заинтересован искать место, где погодные условия, возможно, хуже, но нет риска ограничений выработки. "Предлагаемые нормы позволят защитить и инвесторов ВИЭ от потери выработки, а потребителей — от затрат на нерациональное развитие сети", - заключил он.В РФ по 2035 год действует госпрограмма поддержки зеленой энергетики, в том числе строительства электростанций на основе ВИЭ - солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Объем программы поддержки зеленой энергетики в России до 2035 года составляет 360 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20211108/energoperekhod-1757994286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, со еэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия