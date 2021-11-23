https://ria.ru/20211123/eksperty-1760353985.html

Эксперты о роли союзных СМИ: "Нужно работать точечно и тик-точечно"

Эксперты о роли союзных СМИ: "Нужно работать точечно и тик-точечно" - РИА Новости, 23.11.2021

Эксперты о роли союзных СМИ: "Нужно работать точечно и тик-точечно"

"Нужно работать точечно и тик-точечно": к такому резюме пришли участники дискуссии о стратегии развития СМИ Союзного государства в Digital-эпоху в рамках... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:18

2021-11-23T15:18

2021-11-23T16:09

союзное государство

белоруссия

дмитрий мезенцев

россия

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости, Карина Ивашко. "Нужно работать точечно и тик-точечно": к такому резюме пришли участники дискуссии о стратегии развития СМИ Союзного государства в Digital-эпоху в рамках проходящего на площадке МИА "Россия сегодня" экспертно-медийного форума.Накануне, в первый день работы форума "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху", госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что в ближайшее время начнется проработка создания союзного медиа-холдинга.Мнения экспертов разделились, однако они сходятся в том, что для усиления интеграции России и Белоруссии нужна новая стратегия развития союзных СМИ, главным образом, ориентированная на молодежь.По его словам, для того, чтобы напрямую доводить информацию до людей, нужно отслеживать событийные волны и встраивать туда "свою информацию".Главный редактор Центра изучения перспектив интеграции Дарья Хаспекова, в свою очередь, заметила, что союзных площадок немало, но их нужно модернизировать.Говоря о молодежи как о целевой аудитории, на которую важно делать ставку, она сослалась на исследования 2019 года о том, чем может зацепить молодых людей тема интеграции."Молодежи интересно понимать, как она будет развиваться. Что люди будут делать после того, как выпустятся из университета? Их волнует, сработает ли социальный лифт благодаря этой интеграции, и их собственная значимость. И если мы будем делать упор на то, какие возможности дает Союзное государство для образования, стажировок, получения софт-скиллов, тогда молодежи это будет интересно - потому что жизненно", - подчеркнула главред ЦИПИ.Председатель Союза журналистов Беларуси Андрей Кривошеев напомнил, что существует множество союзных медиа, есть и союзный телеграм-канал, который неплохо развивается."Вопрос в том, чтобы, как это формулировали президенты и госсекретарь Дмитрий Мезенцев, эти ресурсы и собрать в медиа-холдинг. С одной стороны, чтобы сконцентрироваться на прорывных направлениях – как концентрируются против нас оппоненты в пиковые общественно-политические моменты. А с другой стороны, для того, чтобы прийти в пространство тех самых новых медиа, которые смотрит молодежь. Здесь все в наших руках, и от нас зависит, будем ли мы интересны, читаемы и цитируемы", - сказал он.В качестве удачного примера работы с интеграционной повесткой на разных медиа-площадках Кривошеев привел инфоресурс "Sputnik. Беларусь".В поддержку создания союзного медиа-холдинга высказался и Сергей Рекеда."Это нужно для того, чтобы через 20 лет в России не спрашивали, что такое Белоруссия, а в Белоруссии – что такое Россия. Чтобы мы понимали друг друга. Если этого не будет, не будет и Союзного государства. Можно подписать сколько угодно союзных программ, но без общественной заинтересованности они никому не нужны. А вот насчет того, на каком языке говорить… Я выступаю за то, чтобы союзные СМИ действовали на национальном уровне, а не только на наднациональном, – иначе не пробиться в социальную толщу. И это не должны быть традиционные СМИ – это должен быть инфотехнологический штаб, который выявляет тренды и встраивает в них союзную информацию. Точечно и тик-точечно, как выразилась моя коллега", - резюмировал генеральный директор ЦИПИ.

https://ria.ru/20211122/integratsiya-1760234277.html

https://ria.ru/20211122/mezentsev-1760130836.html

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белоруссия, дмитрий мезенцев, россия