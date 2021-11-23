15:18 23.11.2021 (обновлено: 16:09 23.11.2021)
Эксперты о роли союзных СМИ: "Нужно работать точечно и тик-точечно"
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРуководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна Старкова и председатель Союза журналистов Беларуси Андрей Кривошеев на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху" в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости, Карина Ивашко. "Нужно работать точечно и тик-точечно": к такому резюме пришли участники дискуссии о стратегии развития СМИ Союзного государства в Digital-эпоху в рамках проходящего на площадке МИА "Россия сегодня" экспертно-медийного форума.
Накануне, в первый день работы форума "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху", госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что в ближайшее время начнется проработка создания союзного медиа-холдинга.
Мнения экспертов разделились, однако они сходятся в том, что для усиления интеграции России и Белоруссии нужна новая стратегия развития союзных СМИ, главным образом, ориентированная на молодежь.
"Только треть молодежи до 20 лет знает о существовании Союза России и Белоруссии. Почему так? Потому что изменилась специфика потребления информации и само инфополе. Традиционные СМИ остаются популярными для старшего поколения, по-прежнему хорошо работает сарафанное радио, когда мы получаем информацию от друзей и знакомых. Сегодня это те самые соцсети и телеграм-каналы, и для молодежи – они главный источник информации. Опять же, если человек любит юмористический контент, он не станет читать аналитику. И наоборот. Так что подходы должны быть разными", - считает генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Ракеда.
По его словам, для того, чтобы напрямую доводить информацию до людей, нужно отслеживать событийные волны и встраивать туда "свою информацию".
Главный редактор Центра изучения перспектив интеграции Дарья Хаспекова, в свою очередь, заметила, что союзных площадок немало, но их нужно модернизировать.
"Нам приходится бороться за более широкую аудиторию. И делать это надо так, чтобы это не выглядело пропагандой. Если говорить о молодежи – до 30-35 лет, они не очень любят читать и не будут смотреть сложные аналитические тексты. Для них информацию нужно визуализировать – любопытная инфографика, симпатичные ролики, формат тик-тока. У нас есть показатели спроса аудитории в соцсетях: там шкалят очень бытовые вопросы вроде пересечения границы и роуминга. Это важные вещи, на которые и надо делать упор, - точечно и тик-точечно. Нужно продвигать союзную интеграцию так, чтобы она была понятна рядовому человеку", - заметила Хаспекова.
Говоря о молодежи как о целевой аудитории, на которую важно делать ставку, она сослалась на исследования 2019 года о том, чем может зацепить молодых людей тема интеграции.
"Молодежи интересно понимать, как она будет развиваться. Что люди будут делать после того, как выпустятся из университета? Их волнует, сработает ли социальный лифт благодаря этой интеграции, и их собственная значимость. И если мы будем делать упор на то, какие возможности дает Союзное государство для образования, стажировок, получения софт-скиллов, тогда молодежи это будет интересно - потому что жизненно", - подчеркнула главред ЦИПИ.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Союза журналистов Беларуси Андрей Кривошеев на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху"
Председатель Союза журналистов Беларуси Андрей Кривошеев на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху"
Председатель Союза журналистов Беларуси Андрей Кривошеев напомнил, что существует множество союзных медиа, есть и союзный телеграм-канал, который неплохо развивается.
"Вопрос в том, чтобы, как это формулировали президенты и госсекретарь Дмитрий Мезенцев, эти ресурсы и собрать в медиа-холдинг. С одной стороны, чтобы сконцентрироваться на прорывных направлениях – как концентрируются против нас оппоненты в пиковые общественно-политические моменты. А с другой стороны, для того, чтобы прийти в пространство тех самых новых медиа, которые смотрит молодежь. Здесь все в наших руках, и от нас зависит, будем ли мы интересны, читаемы и цитируемы", - сказал он.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху"
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху"
В качестве удачного примера работы с интеграционной повесткой на разных медиа-площадках Кривошеев привел инфоресурс "Sputnik. Беларусь".
В поддержку создания союзного медиа-холдинга высказался и Сергей Рекеда.
"Это нужно для того, чтобы через 20 лет в России не спрашивали, что такое Белоруссия, а в Белоруссии – что такое Россия. Чтобы мы понимали друг друга. Если этого не будет, не будет и Союзного государства. Можно подписать сколько угодно союзных программ, но без общественной заинтересованности они никому не нужны. А вот насчет того, на каком языке говорить… Я выступаю за то, чтобы союзные СМИ действовали на национальном уровне, а не только на наднациональном, – иначе не пробиться в социальную толщу. И это не должны быть традиционные СМИ – это должен быть инфотехнологический штаб, который выявляет тренды и встраивает в них союзную информацию. Точечно и тик-точечно, как выразилась моя коллега", - резюмировал генеральный директор ЦИПИ.