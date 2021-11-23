https://ria.ru/20211123/egipet-1760301432.html

Авиакомпания S7 подтвердила данные о гибели пассажира на рейсе из Египта

Авиакомпания S7 подтвердила данные о гибели пассажира на рейсе из Египта - РИА Новости, 23.11.2021

Авиакомпания S7 подтвердила данные о гибели пассажира на рейсе из Египта

Один из пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх — Самара совершил, согласно имеющимся данным, самоубийство на борту лайнера, подтвердила РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:25

2021-11-23T12:25

2021-11-23T16:04

туризм

каир (город)

s7 airlines

следственный комитет россии (ск рф)

шарм-эш-шейх

новости - туризм

туристы

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729615983_0:0:2355:1325_1920x0_80_0_0_3841a990fac2a89a8e7d6d8a792fec98.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Один из пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх — Самара совершил, согласно имеющимся данным, самоубийство на борту лайнера, подтвердила РИА Новости представитель авиакомпании S7."Двадцать второго ноября во время выполнения рейса S7 6619 Шарм-эш-Шейх — Самара один из пассажиров после взлета отправился в туалетную комнату, где провел достаточно много времени, что насторожило бортпроводников. Обнаружив пассажира без сознания с признаками суицида, экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна, и КВС принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту — в Каире", — сказала собеседница агентства.Она добавила, что во время рейса на борту присутствовали три медицинских работника, которые проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления самолета.В аэропорту Каира пассажира передали местным врачам, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался. Тело погибшего транспортировали в Самару.

https://ria.ru/20211123/egipet-1760292883.html

каир (город)

шарм-эш-шейх

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каир (город), s7 airlines, следственный комитет россии (ск рф), шарм-эш-шейх, новости - туризм, туристы, туризм, россия