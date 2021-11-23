https://ria.ru/20211123/egipet-1760301432.html
Авиакомпания S7 подтвердила данные о гибели пассажира на рейсе из Египта
Авиакомпания S7 подтвердила данные о гибели пассажира на рейсе из Египта - РИА Новости, 23.11.2021
Авиакомпания S7 подтвердила данные о гибели пассажира на рейсе из Египта
Один из пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх — Самара совершил, согласно имеющимся данным, самоубийство на борту лайнера, подтвердила РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:25
2021-11-23T12:25
2021-11-23T16:04
туризм
каир (город)
s7 airlines
следственный комитет россии (ск рф)
шарм-эш-шейх
новости - туризм
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729615983_0:0:2355:1325_1920x0_80_0_0_3841a990fac2a89a8e7d6d8a792fec98.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Один из пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх — Самара совершил, согласно имеющимся данным, самоубийство на борту лайнера, подтвердила РИА Новости представитель авиакомпании S7."Двадцать второго ноября во время выполнения рейса S7 6619 Шарм-эш-Шейх — Самара один из пассажиров после взлета отправился в туалетную комнату, где провел достаточно много времени, что насторожило бортпроводников. Обнаружив пассажира без сознания с признаками суицида, экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна, и КВС принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту — в Каире", — сказала собеседница агентства.Она добавила, что во время рейса на борту присутствовали три медицинских работника, которые проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления самолета.В аэропорту Каира пассажира передали местным врачам, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался. Тело погибшего транспортировали в Самару.
https://ria.ru/20211123/egipet-1760292883.html
каир (город)
шарм-эш-шейх
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729615983_156:0:2148:1494_1920x0_80_0_0_83f3d3fb376ea7697db0ad6b8e127b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каир (город), s7 airlines, следственный комитет россии (ск рф), шарм-эш-шейх, новости - туризм, туристы, туризм, россия
12:25 23.11.2021 (обновлено: 16:04 23.11.2021)
Авиакомпания S7 подтвердила данные о гибели пассажира на рейсе из Египта
Тело пассажира, покончившего с собой на рейсе S7 из Египта в Самару, доставили в Россию
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Один из пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх — Самара совершил, согласно имеющимся данным, самоубийство на борту лайнера, подтвердила РИА Новости представитель авиакомпании S7.
"Двадцать второго ноября во время выполнения рейса S7 6619 Шарм-эш-Шейх — Самара один из пассажиров после взлета отправился в туалетную комнату, где провел достаточно много времени, что насторожило бортпроводников. Обнаружив пассажира без сознания с признаками суицида, экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна, и КВС принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту — в Каире", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что во время рейса на борту присутствовали три медицинских работника, которые проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления самолета.
В аэропорту Каира пассажира передали местным врачам, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался. Тело погибшего транспортировали в Самару.