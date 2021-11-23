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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211123/egipet-1760301432.html
Авиакомпания S7 подтвердила данные о гибели пассажира на рейсе из Египта
Авиакомпания S7 подтвердила данные о гибели пассажира на рейсе из Египта - РИА Новости, 23.11.2021
Авиакомпания S7 подтвердила данные о гибели пассажира на рейсе из Египта
Один из пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх — Самара совершил, согласно имеющимся данным, самоубийство на борту лайнера, подтвердила РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:25
2021-11-23T16:04
туризм
каир (город)
s7 airlines
следственный комитет россии (ск рф)
шарм-эш-шейх
новости - туризм
туристы
туризм
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Один из пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх — Самара совершил, согласно имеющимся данным, самоубийство на борту лайнера, подтвердила РИА Новости представитель авиакомпании S7."Двадцать второго ноября во время выполнения рейса S7 6619 Шарм-эш-Шейх — Самара один из пассажиров после взлета отправился в туалетную комнату, где провел достаточно много времени, что насторожило бортпроводников. Обнаружив пассажира без сознания с признаками суицида, экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна, и КВС принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту — в Каире", — сказала собеседница агентства.Она добавила, что во время рейса на борту присутствовали три медицинских работника, которые проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления самолета.В аэропорту Каира пассажира передали местным врачам, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался. Тело погибшего транспортировали в Самару.
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каир (город), s7 airlines, следственный комитет россии (ск рф), шарм-эш-шейх, новости - туризм, туристы, туризм, россия
12:25 23.11.2021 (обновлено: 16:04 23.11.2021)
 
Авиакомпания S7 подтвердила данные о гибели пассажира на рейсе из Египта

Тело пассажира, покончившего с собой на рейсе S7 из Египта в Самару, доставили в Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Шарм-эль-Шейхом
Самолет в небе над Шарм-эль-Шейхом - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Один из пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх — Самара совершил, согласно имеющимся данным, самоубийство на борту лайнера, подтвердила РИА Новости представитель авиакомпании S7.
"Двадцать второго ноября во время выполнения рейса S7 6619 Шарм-эш-Шейх — Самара один из пассажиров после взлета отправился в туалетную комнату, где провел достаточно много времени, что насторожило бортпроводников. Обнаружив пассажира без сознания с признаками суицида, экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна, и КВС принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту — в Каире", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что во время рейса на борту присутствовали три медицинских работника, которые проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления самолета.
В аэропорту Каира пассажира передали местным врачам, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался. Тело погибшего транспортировали в Самару.
Международный аэропорт в Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 11:27Туризм
Следователи выясняют, почему погиб пассажир, летевший из Шарм-эш-Шейха
 
ТуризмКаир (город)S7 AirlinesСледственный комитет России (СК РФ)Шарм-эш-ШейхНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссия
 
 
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