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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211123/egipet-1760292883.html
Следователи выясняют, почему погиб пассажир, летевший из Шарм-эш-Шейха
Следователи выясняют, почему погиб пассажир, летевший из Шарм-эш-Шейха - РИА Новости, 23.11.2021
Следователи выясняют, почему погиб пассажир, летевший из Шарм-эш-Шейха
Следователи начали проверку после смерти пассажира самолета, следовавшего из Египта в Россию, сообщили РИА Новости в СК. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:27
2021-11-23T18:27
туризм
происшествия
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САМАРА, 23 ноя — РИА Новости. Следователи начали проверку после смерти пассажира самолета, следовавшего из Египта в Россию, сообщили РИА Новости в СК."Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России выясняются обстоятельства гибели пассажира рейса из Шарм-эль-Шейха", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей. Во вторник появилась информация о том, что мужчина покончил с собой. Источник сообщал, что несколько человек пытались его спасти, но безуспешно. Представитель авиакомпании S7 подтвердил РИА Новости, что причиной смерти стало самоубийство. Как рассказала собеседница агентства, 22 ноября один из пассажиров после взлета отправился в туалетную комнату, где провел достаточно много времени, что насторожило бортпроводников. "Обнаружив пассажира без сознания с признаками суицида, экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна, и КВС принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту — в Каире", — добавила она. Там медики констатировали смерть мужчины. Его тело доставили в Самару в багажном отделении. Из-за произошедшего лайнер прибыл туда с задержкой в пять часов.
https://ria.ru/20211102/samolet-1757436739.html
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происшествия, каир (город), следственный комитет россии (ск рф), шарм-эш-шейх, новости - туризм, telegram (приложение), туристы, туризм, россия
11:27 23.11.2021 (обновлено: 18:27 23.11.2021)
 
Следователи выясняют, почему погиб пассажир, летевший из Шарм-эш-Шейха

В авиакомпании S7 сказали, что причиной гибели летевшего из Египта пассажира стал суицид

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эль-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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САМАРА, 23 ноя — РИА Новости. Следователи начали проверку после смерти пассажира самолета, следовавшего из Египта в Россию, сообщили РИА Новости в СК.
"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России выясняются обстоятельства гибели пассажира рейса из Шарм-эль-Шейха", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
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Во вторник появилась информация о том, что мужчина покончил с собой. Источник сообщал, что несколько человек пытались его спасти, но безуспешно. Представитель авиакомпании S7 подтвердил РИА Новости, что причиной смерти стало самоубийство.
Как рассказала собеседница агентства, 22 ноября один из пассажиров после взлета отправился в туалетную комнату, где провел достаточно много времени, что насторожило бортпроводников. "Обнаружив пассажира без сознания с признаками суицида, экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна, и КВС принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту — в Каире", — добавила она.
Там медики констатировали смерть мужчины. Его тело доставили в Самару в багажном отделении. Из-за произошедшего лайнер прибыл туда с задержкой в пять часов.
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