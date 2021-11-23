13:55 23.11.2021 (обновлено: 21:13 23.11.2021)
Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи
Глава СК Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и возродить советскую школу образования
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин считает, что единый государственный экзамен надо отменить.
"Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ <…> Это просто пытка какая-то для молодежи", — сказал он, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".
Ранее Бастрыкин в интервью РИА Новости раскритиковал дистанционное обучение, отметив, что в таком формате материал усваивается хуже, чем в традиционном.
В сентябре в Рособрнадзоре заявляли, что полный отказ от ЕГЭ может привести к снижению качества образования. Кроме того, экзамен востребован как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы. О том, что ЕГЭ — "это некий уровень вступительных испытаний, билет, где человек демонстрирует возможность учиться дальше", говорил и помощник президента, экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко.
23 сентября, 03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ