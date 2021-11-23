https://ria.ru/20211123/ege-1760336098.html

Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи

Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи - РИА Новости, 23.11.2021

Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи

Председатель СК Александр Бастрыкин считает, что единый государственный экзамен надо отменить. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:55

2021-11-23T13:55

2021-11-23T21:13

общество

образование - общество

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

единый государственный экзамен (егэ)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852750_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a79bed9934724a79b2ec622d09a7faf3.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин считает, что единый государственный экзамен надо отменить.Ранее Бастрыкин в интервью РИА Новости раскритиковал дистанционное обучение, отметив, что в таком формате материал усваивается хуже, чем в традиционном.В сентябре в Рособрнадзоре заявляли, что полный отказ от ЕГЭ может привести к снижению качества образования. Кроме того, экзамен востребован как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы. О том, что ЕГЭ — "это некий уровень вступительных испытаний, билет, где человек демонстрирует возможность учиться дальше", говорил и помощник президента, экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко.

https://ria.ru/20210923/ege-1751394800.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), единый государственный экзамен (егэ), россия