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Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи
Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи - РИА Новости, 23.11.2021
Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи
Председатель СК Александр Бастрыкин считает, что единый государственный экзамен надо отменить. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:55
2021-11-23T21:13
общество
образование - общество
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин считает, что единый государственный экзамен надо отменить.Ранее Бастрыкин в интервью РИА Новости раскритиковал дистанционное обучение, отметив, что в таком формате материал усваивается хуже, чем в традиционном.В сентябре в Рособрнадзоре заявляли, что полный отказ от ЕГЭ может привести к снижению качества образования. Кроме того, экзамен востребован как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы. О том, что ЕГЭ — "это некий уровень вступительных испытаний, билет, где человек демонстрирует возможность учиться дальше", говорил и помощник президента, экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко.
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общество, образование - общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), единый государственный экзамен (егэ), россия
13:55 23.11.2021 (обновлено: 21:13 23.11.2021)
 
Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи

Глава СК Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и возродить советскую школу образования

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин считает, что единый государственный экзамен надо отменить.

"Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ <…> Это просто пытка какая-то для молодежи", — сказал он, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".

Ранее Бастрыкин в интервью РИА Новости раскритиковал дистанционное обучение, отметив, что в таком формате материал усваивается хуже, чем в традиционном.
В сентябре в Рособрнадзоре заявляли, что полный отказ от ЕГЭ может привести к снижению качества образования. Кроме того, экзамен востребован как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы. О том, что ЕГЭ — "это некий уровень вступительных испытаний, билет, где человек демонстрирует возможность учиться дальше", говорил и помощник президента, экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко.
Учитель пишет на доске образец заполнения экзаменационного листа перед началом ЕГЭ по информатике и ИКТ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
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ОбществоОбразование - ОбществоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Россия
 
 
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