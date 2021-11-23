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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211123/dtp-1760324327.html
Данных о россиянах в ДТП с автобусом в Болгарии нет, сообщили в посольстве
Данных о россиянах в ДТП с автобусом в Болгарии нет, сообщили в посольстве - РИА Новости, 23.11.2021
Данных о россиянах в ДТП с автобусом в Болгарии нет, сообщили в посольстве
Данных о погибших или пострадавших россиянах в крупном ДТП с автобусом в Болгарии нет, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства России в Софии. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:02
2021-11-23T15:16
в мире
болгария
софия (город)
северная македония
россия
дтп с автобусом в болгарии
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Данных о погибших или пострадавших россиянах в крупном ДТП с автобусом в Болгарии нет, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства России в Софии."(Данных) от местных органов не поступало относительно случившегося. Относительно наших граждан нет информации. Если бы был установлен факт наличия российских граждан в этом автобусе, нам должны были бы сообщить. Обычно все это передается достаточно быстро", - сказал собеседник агентства.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибли 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних.Северомакедонский премьер Зоран Заев сообщал, что среди жертв автокатастрофы большинство – граждане Северной Македонии, но есть гражданин Сербии и один человек с бельгийским гражданством. Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека.В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку, заявил заместитель главного прокурора Болгарии, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.
https://ria.ru/20211123/avtobus-1760295005.html
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Последствия ДТП с туристическим автобусом на трассе в Болгарии
Авария произошла около 2:00 по местному времени (03:00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе страны, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. Он ехал из Турции в Северную Македонию.
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в мире, болгария, софия (город), северная македония, россия, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм
13:02 23.11.2021 (обновлено: 15:16 23.11.2021)
 
Данных о россиянах в ДТП с автобусом в Болгарии нет, сообщили в посольстве

Посольство в Софии: данных о погибших или пострадавших в ДТП с автобусом россиянах нет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Данных о погибших или пострадавших россиянах в крупном ДТП с автобусом в Болгарии нет, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства России в Софии.
"(Данных) от местных органов не поступало относительно случившегося. Относительно наших граждан нет информации. Если бы был установлен факт наличия российских граждан в этом автобусе, нам должны были бы сообщить. Обычно все это передается достаточно быстро", - сказал собеседник агентства.
Последствия ДТП с туристическим автобусом на трассе в Болгарии
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Выживший в ДТП с автобусом в Болгарии заявил, что слышал взрыв
Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибли 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних.
Северомакедонский премьер Зоран Заев сообщал, что среди жертв автокатастрофы большинство – граждане Северной Македонии, но есть гражданин Сербии и один человек с бельгийским гражданством. Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека.
В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку, заявил заместитель главного прокурора Болгарии, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.
На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
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ТуризмВ миреБолгарияСофия (город)Северная МакедонияРоссияДТП с автобусом в БолгарииНовости - Туризм
 
 
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