https://ria.ru/20211123/dtp-1760324327.html

Данных о россиянах в ДТП с автобусом в Болгарии нет, сообщили в посольстве

Данных о россиянах в ДТП с автобусом в Болгарии нет, сообщили в посольстве - РИА Новости, 23.11.2021

Данных о россиянах в ДТП с автобусом в Болгарии нет, сообщили в посольстве

Данных о погибших или пострадавших россиянах в крупном ДТП с автобусом в Болгарии нет, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства России в Софии. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:02

2021-11-23T13:02

2021-11-23T15:16

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туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Данных о погибших или пострадавших россиянах в крупном ДТП с автобусом в Болгарии нет, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства России в Софии."(Данных) от местных органов не поступало относительно случившегося. Относительно наших граждан нет информации. Если бы был установлен факт наличия российских граждан в этом автобусе, нам должны были бы сообщить. Обычно все это передается достаточно быстро", - сказал собеседник агентства.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибли 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних.Северомакедонский премьер Зоран Заев сообщал, что среди жертв автокатастрофы большинство – граждане Северной Македонии, но есть гражданин Сербии и один человек с бельгийским гражданством. Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека.В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку, заявил заместитель главного прокурора Болгарии, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.

https://ria.ru/20211123/avtobus-1760295005.html

https://ria.ru/20211123/avtobus-1760282033.html

болгария

софия (город)

северная македония

россия

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Последствия ДТП с туристическим автобусом на трассе в Болгарии Авария произошла около 2:00 по местному времени (03:00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе страны, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. Он ехал из Турции в Северную Македонию. 2021-11-23T13:02 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, болгария, софия (город), северная македония, россия, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм