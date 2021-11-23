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Туризм
https://ria.ru/20211123/dtp-1760292167.html
МИД Турции выразил соболезнования из-за ДТП с автобусом в Болгарии
МИД Турции выразил соболезнования из-за ДТП с автобусом в Болгарии - РИА Новости, 23.11.2021
МИД Турции выразил соболезнования из-за ДТП с автобусом в Болгарии
МИД Турции выразил соболезнования народам Болгарии и Северной Македонии в связи с двумя трагическими происшествиями – аварией автобуса, в которой погибли, по... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:47
2021-11-23T10:48
в мире
болгария
турция
северная македония
мид турции
зоран заев
дтп с автобусом в болгарии
туризм
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. МИД Турции выразил соболезнования народам Болгарии и Северной Македонии в связи с двумя трагическими происшествиями – аварией автобуса, в которой погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, и пожаром в доме престарелых близ Варны."Мы были глубоко опечалены, узнав о многочисленных жертвах и раненых в результате пожара, вспыхнувшего в доме престарелых в Варне, и аварии пассажирского автобуса с македонскими номерами недалеко от города Перник. Выражаем наши соболезнования семьям погибших в этих трагических инцидентах, правительствам и народам Болгарии и Северной Македонии. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении МИД Турции.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибло 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних.Премьер Северной Македонии Зоран Заев сообщил, все погибшие – граждане этой страны. Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении.Накануне, по сообщению агентства БТА, девять человек погибли и еще двое пострадали в результате пожара в доме престарелых в болгарской деревне недалеко от Варны.
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в мире, болгария, турция, северная македония, мид турции, зоран заев, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм
10:47 23.11.2021 (обновлено: 10:48 23.11.2021)
 
МИД Турции выразил соболезнования из-за ДТП с автобусом в Болгарии

МИД Турции выразил соболезнования Болгарии и Северной Македонии из-за ДТП с автобусом

© REUTERS / Stoyan NenovНа месте ДТП с автобусом на автомагистрали "Струма" в Болгарии
На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Stoyan Nenov
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. МИД Турции выразил соболезнования народам Болгарии и Северной Македонии в связи с двумя трагическими происшествиями – аварией автобуса, в которой погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, и пожаром в доме престарелых близ Варны.
"Мы были глубоко опечалены, узнав о многочисленных жертвах и раненых в результате пожара, вспыхнувшего в доме престарелых в Варне, и аварии пассажирского автобуса с македонскими номерами недалеко от города Перник. Выражаем наши соболезнования семьям погибших в этих трагических инцидентах, правительствам и народам Болгарии и Северной Македонии. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении МИД Турции.
Полиция на автомагистрали Струма в Болгарии
09:22Туризм
Появилось видео с места крупного ДТП с автобусом в Болгарии
Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибло 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних.
Премьер Северной Македонии Зоран Заев сообщил, все погибшие – граждане этой страны. Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении.
Накануне, по сообщению агентства БТА, девять человек погибли и еще двое пострадали в результате пожара в доме престарелых в болгарской деревне недалеко от Варны.
На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
08:29
СМИ узнали подробности аварии с автобусом в Болгарии
 
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