https://ria.ru/20211123/dtp-1760292167.html

МИД Турции выразил соболезнования из-за ДТП с автобусом в Болгарии

МИД Турции выразил соболезнования из-за ДТП с автобусом в Болгарии - РИА Новости, 23.11.2021

МИД Турции выразил соболезнования из-за ДТП с автобусом в Болгарии

МИД Турции выразил соболезнования народам Болгарии и Северной Македонии в связи с двумя трагическими происшествиями – аварией автобуса, в которой погибли, по... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:47

2021-11-23T10:47

2021-11-23T10:48

в мире

болгария

турция

северная македония

мид турции

зоран заев

дтп с автобусом в болгарии

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760280277_0:310:3070:2037_1920x0_80_0_0_577d08dbabab9c9bb5dd058bfe2ad937.jpg

АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. МИД Турции выразил соболезнования народам Болгарии и Северной Македонии в связи с двумя трагическими происшествиями – аварией автобуса, в которой погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, и пожаром в доме престарелых близ Варны."Мы были глубоко опечалены, узнав о многочисленных жертвах и раненых в результате пожара, вспыхнувшего в доме престарелых в Варне, и аварии пассажирского автобуса с македонскими номерами недалеко от города Перник. Выражаем наши соболезнования семьям погибших в этих трагических инцидентах, правительствам и народам Болгарии и Северной Македонии. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении МИД Турции.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибло 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних.Премьер Северной Македонии Зоран Заев сообщил, все погибшие – граждане этой страны. Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении.Накануне, по сообщению агентства БТА, девять человек погибли и еще двое пострадали в результате пожара в доме престарелых в болгарской деревне недалеко от Варны.

https://ria.ru/20211123/avtobus-1760281081.html

https://ria.ru/20211123/dtp-1760276917.html

болгария

турция

северная македония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, болгария, турция, северная македония, мид турции, зоран заев, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм