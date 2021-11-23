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Глава МВД Болгарии прокомментировал трагедию с автобусом
Глава МВД Болгарии прокомментировал трагедию с автобусом - РИА Новости, 23.11.2021
Глава МВД Болгарии прокомментировал трагедию с автобусом
Глава болгарского МВД Бойко Рашев не смог сдержать своих эмоций от страшного ДТП с автобусом, в результате которого сгорели десятки людей, он признался, что... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T09:31
2021-11-23T09:31
2021-11-23T10:53
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дтп с автобусом в болгарии
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РИМ, 23 ноя – РИА Новости. Глава болгарского МВД Бойко Рашев не смог сдержать своих эмоций от страшного ДТП с автобусом, в результате которого сгорели десятки людей, он признался, что никогда в жизни не видел ничего подобного.Крупная авария произошла во вторник около 2.00 по местному времени (03.00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек, когда автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. По информации СМИ, в сгоревшем автобусе, который ехал из Турции в Северную Македонию, находилось 52 или 53 пассажира, в том числе 12 детей. МВД Болгарии сообщило о 46 погибших. Семь человек были госпитализированы после аварии.Министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены.
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в мире, северная македония, мвд болгарии, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм
09:31 23.11.2021 (обновлено: 10:53 23.11.2021)
Глава МВД Болгарии прокомментировал трагедию с автобусом
Бойко Рашев о трагедии с автобусом: ужасная картина, никогда не видел подобного