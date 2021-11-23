https://ria.ru/20211123/dtp-1760281894.html

Глава МВД Болгарии прокомментировал трагедию с автобусом

Глава МВД Болгарии прокомментировал трагедию с автобусом - РИА Новости, 23.11.2021

Глава МВД Болгарии прокомментировал трагедию с автобусом

Глава болгарского МВД Бойко Рашев не смог сдержать своих эмоций от страшного ДТП с автобусом, в результате которого сгорели десятки людей, он признался, что... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T09:31

2021-11-23T09:31

2021-11-23T10:53

в мире

северная македония

мвд болгарии

дтп с автобусом в болгарии

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760279436_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_f75f6ca930d0cd81d5c361f722b78930.jpg

РИМ, 23 ноя – РИА Новости. Глава болгарского МВД Бойко Рашев не смог сдержать своих эмоций от страшного ДТП с автобусом, в результате которого сгорели десятки людей, он признался, что никогда в жизни не видел ничего подобного.Крупная авария произошла во вторник около 2.00 по местному времени (03.00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек, когда автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. По информации СМИ, в сгоревшем автобусе, который ехал из Турции в Северную Македонию, находилось 52 или 53 пассажира, в том числе 12 детей. МВД Болгарии сообщило о 46 погибших. Семь человек были госпитализированы после аварии.Министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены.

https://ria.ru/20211123/avtobus-1760281081.html

северная македония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, северная македония, мвд болгарии, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм