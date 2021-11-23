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СМИ узнали подробности аварии с автобусом в Болгарии
СМИ узнали подробности аварии с автобусом в Болгарии - РИА Новости, 23.11.2021
СМИ узнали подробности аварии с автобусом в Болгарии
Автобус, попавший в Болгарии в аварию, в которой погибли 46 человек, выехал накануне из Стамбула, сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T08:29
2021-11-23T08:29
2021-11-23T10:19
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дтп с автобусом в болгарии
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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Автобус, попавший в Болгарии в аварию, в которой погибли 46 человек, выехал накануне из Стамбула, сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.По данным телеканала, автобус пересек границу с Болгарией в 21.00 мск понедельника.Согласно информации телеканала NOVA, авария произошла около 3.00 мск возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии, все погибшие — граждане Северной Македонии. МВД Болгарии сообщило, что автобус загорелся на автомагистрали, погибли 46 человек. СМИ также пишут о нескольких выживших.
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в мире, болгария, турция, северная македония, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм
08:29 23.11.2021 (обновлено: 10:19 23.11.2021)
СМИ узнали подробности аварии с автобусом в Болгарии
Автобус, который попал в ДТП в Болгарии с более чем 40 жертвами, следовал из Стамбула