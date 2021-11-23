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СМИ узнали подробности аварии с автобусом в Болгарии

СМИ узнали подробности аварии с автобусом в Болгарии - РИА Новости, 23.11.2021

СМИ узнали подробности аварии с автобусом в Болгарии

Автобус, попавший в Болгарии в аварию, в которой погибли 46 человек, выехал накануне из Стамбула, сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники в... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T08:29

2021-11-23T08:29

2021-11-23T10:19

в мире

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дтп с автобусом в болгарии

новости - туризм

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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Автобус, попавший в Болгарии в аварию, в которой погибли 46 человек, выехал накануне из Стамбула, сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.По данным телеканала, автобус пересек границу с Болгарией в 21.00 мск понедельника.Согласно информации телеканала NOVA, авария произошла около 3.00 мск возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии, все погибшие — граждане Северной Македонии. МВД Болгарии сообщило, что автобус загорелся на автомагистрали, погибли 46 человек. СМИ также пишут о нескольких выживших.

https://ria.ru/20210913/avarii-1749836161.html

болгария

турция

северная македония

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в мире, болгария, турция, северная македония, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм