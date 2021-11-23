https://ria.ru/20211123/doverie-1760272905.html

Россияне назвали иностранные марки авто, вызывающие наибольшее доверие

Россияне назвали иностранные марки авто, вызывающие наибольшее доверие - РИА Новости, 23.11.2021

Россияне назвали иностранные марки авто, вызывающие наибольшее доверие

Главные ценности для россиян в автомобильной отрасли – надежность и безопасность, а вызывающий наибольшее доверие иностранный автобренд – Toyota, говорится в... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T06:29

2021-11-23T06:29

2021-11-23T06:31

экономика

общество

авто

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Главные ценности для россиян в автомобильной отрасли – надежность и безопасность, а вызывающий наибольшее доверие иностранный автобренд – Toyota, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно результатам исследования, восьмое место рейтинга заняла японская марка Nissan (92%), девятое - Mazda (91%), замыкает десятку лидеров Volvo - 91%. Следом идут Kia (87%), Hyundai (87%), Infiniti (87%), Skoda (85%), на пятнадцатом месте - французский Renault (77%). Завершают рейтинг китайские Haval (56%), Changan (55%) и Geely (52%).Аналитики также изучили ключевые ценности в автомобильной отрасли. Согласно исследованию, лидируют надежность – 67% (+4 п.п. относительно предыдущего года) и безопасность – 61% (+5 п.п.). При этом такие ценности, как семья (21%) и простота (19%), продолжают утрачивать приоритетность - в сравнении с прошлым годом они потеряли 3 п.п. А если сравнивать с 2016 годом, то потери составили 18 и 8 п.п. соответственно."Самую активную динамику за последние пять лет демонстрируют новаторство (+22 п.п) и воображение (+16 п.п). Такие изменения характеризируют переориентацию ценностей в обществе и влияние маркетинговых кампаний производителей, которые направлены на создание уникального и инновационного образа автомобиля в глазах потребителей", - отметили в "Ромире".По мнению россиян, различным маркам автомобилей свойственны те же ценности, что и в прошлом году: Renault, Cherry и Geely наиболее свойственна простота, Toyota и Volvo – надежность, Infiniti, Lexus, BMW и Mercedes-Benz – статусность, а Kia и Hyundai больше ассоциируют с семьей, подчеркнули в холдинге.

https://ria.ru/20211013/avtomobili-1754302137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, авто