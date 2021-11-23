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ЛНР обвинила Киев в целенаправленном обострении ситуации в Донбассе

ЛНР обвинила Киев в целенаправленном обострении ситуации в Донбассе - РИА Новости, 23.11.2021

ЛНР обвинила Киев в целенаправленном обострении ситуации в Донбассе

Киев целенаправленно обостряет ситуацию в Донбассе, заявила журналистам во вторник по итогам заседания экономической подгруппы пресс-секретарь делегации ЛНР на... РИА Новости, 23.11.2021

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ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Киев целенаправленно обостряет ситуацию в Донбассе, заявила журналистам во вторник по итогам заседания экономической подгруппы пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь.Ранее прошли переговоры политической, гуманитарной, экономической подгрупп и подгруппы по вопросам безопасности. В среду состоится видеоконференция контактной группы. По итогам подгруппы по безопасности в ЛНР заявили, что похищением представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Андрея Косяка, Киев подорвал механизм предоставления взаимных гарантий безопасности у линии соприкосновения в Донбассе."Обсуждать урегулирование ситуации Украина отказывается, при этом систематически предпринимает шаги по обострению ситуации на линии соприкосновения, на что указали представители республик (на заседание подгруппы по безопасности – ред.)", - заявила Ковшарь.Она подчеркнула, что за последние две недели украинские силовики нарушили перемирие 54 раза, более половины обстрелов были из запрещенного минскими соглашениями тяжелого вооружения."В результате этой военной агрессии Украины погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР, один мирный житель получил ранение, шесть объектов гражданской инфраструктуры ЛНР и 13 домостроений – разрушены или повреждены (в том числе школа и техникум – ред.)", - дополнила Ковшарь.По словам секретаря делегации ЛНР, координатор рабочей группы от ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что за прошедшие две недели среднесуточный показатель нарушений перемирия превысил показатель 2020 года в период перед подписанием дополнительных мер по перемирию в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211123/pensionery-1760404952.html

https://ria.ru/20211121/donbass-1760038381.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, киев, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, сцкк, ситуация в днр и лнр