Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/deputat-1760344242.html
В Приангарье депутата оштрафовали за дебош в отделении полиции
В Приангарье депутата оштрафовали за дебош в отделении полиции - РИА Новости, 23.11.2021
В Приангарье депутата оштрафовали за дебош в отделении полиции
Депутат думы Киренского района Иркутской области, устроивший дебош в полиции, приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей за применение насилия в отношении... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:33
2021-11-23T14:33
происшествия
киренский район
иркутская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
ИРКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Депутат думы Киренского района Иркутской области, устроивший дебош в полиции, приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей за применение насилия в отношении представителей власти, сообщает СУСК РФ по региону.Депутат думы Киренского района Приангарья, глава комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике Дмитрий Клепиков в феврале 2021 года был задержан полицией в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отделении, куда его доставили, мужчина устроил дебош, он громко кричал, обзывался и угрожал стражам порядка. Один из понятых снял инцидент на видео и выложил в соцсетях. По данным следствия, обвиняемый "будучи недовольным законными действиями полицейских, нанес сотрудникам телесные повреждения"."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Уголовное дело расследовалось по статье о применение насилия в отношении представителей власти.
https://ria.ru/20211123/yakutiya-1760271481.html
киренский район
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, киренский район, иркутская область, россия
14:33 23.11.2021
 
В Приангарье депутата оштрафовали за дебош в отделении полиции

В Приангарье депутата оштрафовали на сто тысяч рублей за дебош в отделении полиции

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Депутат думы Киренского района Иркутской области, устроивший дебош в полиции, приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей за применение насилия в отношении представителей власти, сообщает СУСК РФ по региону.
Депутат думы Киренского района Приангарья, глава комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике Дмитрий Клепиков в феврале 2021 года был задержан полицией в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отделении, куда его доставили, мужчина устроил дебош, он громко кричал, обзывался и угрожал стражам порядка. Один из понятых снял инцидент на видео и выложил в соцсетях. По данным следствия, обвиняемый "будучи недовольным законными действиями полицейских, нанес сотрудникам телесные повреждения".
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело расследовалось по статье о применение насилия в отношении представителей власти.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
05:37
В Якутии депутат райсовета получил пять лет колонии за мошенничество
 
ПроисшествияКиренский районИркутская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
23:50Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерва
23:48Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России
23:41В медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человек
Лента новостейМолния
Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректораБелый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерваРазведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях РоссииВ медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человек