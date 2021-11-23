https://ria.ru/20211123/deputat-1760344242.html

В Приангарье депутата оштрафовали за дебош в отделении полиции

В Приангарье депутата оштрафовали за дебош в отделении полиции - РИА Новости, 23.11.2021

В Приангарье депутата оштрафовали за дебош в отделении полиции

Депутат думы Киренского района Иркутской области, устроивший дебош в полиции, приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей за применение насилия в отношении... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:33

2021-11-23T14:33

2021-11-23T14:33

происшествия

киренский район

иркутская область

россия

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ИРКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Депутат думы Киренского района Иркутской области, устроивший дебош в полиции, приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей за применение насилия в отношении представителей власти, сообщает СУСК РФ по региону.Депутат думы Киренского района Приангарья, глава комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике Дмитрий Клепиков в феврале 2021 года был задержан полицией в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отделении, куда его доставили, мужчина устроил дебош, он громко кричал, обзывался и угрожал стражам порядка. Один из понятых снял инцидент на видео и выложил в соцсетях. По данным следствия, обвиняемый "будучи недовольным законными действиями полицейских, нанес сотрудникам телесные повреждения"."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Уголовное дело расследовалось по статье о применение насилия в отношении представителей власти.

https://ria.ru/20211123/yakutiya-1760271481.html

киренский район

иркутская область

россия

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происшествия, киренский район, иркутская область, россия