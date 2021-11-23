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https://ria.ru/20211123/daltonizm-1760356083.html
"США и НАТО — дальтоники, поэтому не видят красных линий России"
Бывший американский разведчик объяснил поведение НАТО по отношению к России - РИА Новости, 23.11.2021
"США и НАТО — дальтоники, поэтому не видят красных линий России"
США и НАТО долгое время вели себя нечестно по отношению к России, поэтому обозначенные президентом Владимиром Путиным красные линии не воспринимаются ими... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:29
2021-11-23T17:15
в мире
украина
литва
грузия
сша
латвия
эстония
владимир путин
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. США и НАТО долгое время вели себя нечестно по отношению к России, поэтому обозначенные президентом Владимиром Путиным красные линии не воспринимаются ими всерьез, написал бывший сотрудник разведслужбы морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер в статье для RT.Текущая геополитическая нестабильность в Европе стала следствием расширения альянса и того влияния, которое оно оказало на Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), принятый в 1990 году.По мнению автора, Вашингтон и блок вероломно нарушили многочисленные обещания не привлекать на свою сторону стран — бывших членов ОВД (Организация Варшавского договора), что фактически обесценило документ.В попытках придать ему жизнеспособность стороны заключили специальное Соглашение об адаптации, условия которого соответствовали новым реалиям на мировой арене после окончания холодной войны.Тем не менее Североатлантический альянс вновь нарушил свои обязательства, расширив границы военного блока за счет Эстонии, Латвии и Литвы, не участвовавших в ДОВСЕ.Эксперт напомнил, что позднее США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны от 1972 года и почти сразу же начали работу по установке средств ПРО на территории европейских членов НАТО.После начала американской военной кампании в Ираке мнения европейских стран разделились. Это породило в блоке "шизофреническую реальность", где консенсус стал определяться готовностью поддержать намерения Вашингтона.Когда возникли конфликты с Россией из-за Грузии (2008) и Украины (2014), члены организации еще пытались дать соизмеримый ответ, но провал американской кампании в Афганистане и последующий вывод войск привели к кризису идентичности в военной организации.Он заключил, что продолжительное игнорирование требований России сделало из НАТО и США "дальтоников", которые не видят красных линий и ставят под угрозу безопасность западных стран в целом.
https://ria.ru/20211108/liniya-1758101431.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211123/belorussiya-1760371234.html
https://ria.ru/20210610/nato-1736520848.html
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в мире, украина, литва, грузия, сша, латвия, эстония, владимир путин, нато, россия
15:29 23.11.2021 (обновлено: 17:15 23.11.2021)
 
Бывший американский разведчик объяснил поведение НАТО по отношению к России

Экс-разведчик Риттер: игнорирование интересов России мешает НАТО уважать ее красные линии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. США и НАТО долгое время вели себя нечестно по отношению к России, поэтому обозначенные президентом Владимиром Путиным красные линии не воспринимаются ими всерьез, написал бывший сотрудник разведслужбы морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер в статье для RT.
Текущая геополитическая нестабильность в Европе стала следствием расширения альянса и того влияния, которое оно оказало на Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), принятый в 1990 году.
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По мнению автора, Вашингтон и блок вероломно нарушили многочисленные обещания не привлекать на свою сторону стран — бывших членов ОВД (Организация Варшавского договора), что фактически обесценило документ.
В попытках придать ему жизнеспособность стороны заключили специальное Соглашение об адаптации, условия которого соответствовали новым реалиям на мировой арене после окончания холодной войны.
Тем не менее Североатлантический альянс вновь нарушил свои обязательства, расширив границы военного блока за счет Эстонии, Латвии и Литвы, не участвовавших в ДОВСЕ.
Военнослужащий во время учений Славянское братство - 2020 - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
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Эксперт напомнил, что позднее США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны от 1972 года и почти сразу же начали работу по установке средств ПРО на территории европейских членов НАТО.
После начала американской военной кампании в Ираке мнения европейских стран разделились. Это породило в блоке "шизофреническую реальность", где консенсус стал определяться готовностью поддержать намерения Вашингтона.
Когда возникли конфликты с Россией из-за Грузии (2008) и Украины (2014), члены организации еще пытались дать соизмеримый ответ, но провал американской кампании в Афганистане и последующий вывод войск привели к кризису идентичности в военной организации.
Американские военные во время учений на Украине - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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"Не имея возможности оправдать свое существование зарубежными авантюрами, сегодня НАТО в очередной раз пытается возродить воспоминания о холодной войне", — подчеркнул Риттер.

Он заключил, что продолжительное игнорирование требований России сделало из НАТО и США "дальтоников", которые не видят красных линий и ставят под угрозу безопасность западных стран в целом.
 
В миреУкраинаЛитваГрузияСШАЛатвияЭстонияВладимир ПутинНАТОРоссия
 
 
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