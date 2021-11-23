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В Биробиджане ввели режим ЧС
В Биробиджане ввели режим ЧС - РИА Новости, 23.11.2021
В Биробиджане ввели режим ЧС
Режим ЧС объявлен в столице Еврейской автономной области, где выпала полуторамесячная норма снега, закрыты школы и не работает общественный транспорт, сообщила... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:00
2021-11-23T14:21
россия
происшествия
общество
еврейская автономная область
биробиджан
чс
погода
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя – РИА Новости. Режим ЧС объявлен в столице Еврейской автономной области, где выпала полуторамесячная норма снега, закрыты школы и не работает общественный транспорт, сообщила в Instagram мэрия Биробиджана."Из-за снегопада, который обрушился на областной центр, сегодня, 23 ноября, в Биробиджане введен режим "ЧС", - сообщает мэрия."По прогнозам синоптиков, сегодня ночью опять пойдет снег, люди и техника продолжат уборку автомобильных дорог. Завтра, 24 ноября, с утра автобусы работать не будут, так как есть требования к безопасности перевозок пассажиров, а они в настоящий момент не могут выполняться в полном объеме", - приведены в сообщении слова мэра Биробиджана Александра Головатого.Уточняется, что школы в среду будут закрыты, детские сады, спортивные секции и кружки будут работать, но мэрия просит родителей по возможности оставить детей дома.
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россия
еврейская автономная область
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россия, происшествия, общество, еврейская автономная область, биробиджан, чс, погода
14:00 23.11.2021 (обновлено: 14:21 23.11.2021)
 
В Биробиджане ввели режим ЧС

В Биробиджане ввели режим ЧС из-за сильного снегопада

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПаводковая ситуация в Еврейской автономной области
Паводковая ситуация в Еврейской автономной области - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя – РИА Новости. Режим ЧС объявлен в столице Еврейской автономной области, где выпала полуторамесячная норма снега, закрыты школы и не работает общественный транспорт, сообщила в Instagram мэрия Биробиджана.
"Из-за снегопада, который обрушился на областной центр, сегодня, 23 ноября, в Биробиджане введен режим "ЧС", - сообщает мэрия.
"По прогнозам синоптиков, сегодня ночью опять пойдет снег, люди и техника продолжат уборку автомобильных дорог. Завтра, 24 ноября, с утра автобусы работать не будут, так как есть требования к безопасности перевозок пассажиров, а они в настоящий момент не могут выполняться в полном объеме", - приведены в сообщении слова мэра Биробиджана Александра Головатого.
Уточняется, что школы в среду будут закрыты, детские сады, спортивные секции и кружки будут работать, но мэрия просит родителей по возможности оставить детей дома.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
05:39
Циклон за сутки принес во Владивосток месячную норму осадков
 
РоссияПроисшествияОбществоЕврейская автономная областьБиробиджанЧСПогода
 
 
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