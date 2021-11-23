https://ria.ru/20211123/chs-1760336843.html

В Биробиджане ввели режим ЧС

В Биробиджане ввели режим ЧС - РИА Новости, 23.11.2021

В Биробиджане ввели режим ЧС

Режим ЧС объявлен в столице Еврейской автономной области, где выпала полуторамесячная норма снега, закрыты школы и не работает общественный транспорт, сообщила... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:00

2021-11-23T14:00

2021-11-23T14:21

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общество

еврейская автономная область

биробиджан

чс

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя – РИА Новости. Режим ЧС объявлен в столице Еврейской автономной области, где выпала полуторамесячная норма снега, закрыты школы и не работает общественный транспорт, сообщила в Instagram мэрия Биробиджана."Из-за снегопада, который обрушился на областной центр, сегодня, 23 ноября, в Биробиджане введен режим "ЧС", - сообщает мэрия."По прогнозам синоптиков, сегодня ночью опять пойдет снег, люди и техника продолжат уборку автомобильных дорог. Завтра, 24 ноября, с утра автобусы работать не будут, так как есть требования к безопасности перевозок пассажиров, а они в настоящий момент не могут выполняться в полном объеме", - приведены в сообщении слова мэра Биробиджана Александра Головатого.Уточняется, что школы в среду будут закрыты, детские сады, спортивные секции и кружки будут работать, но мэрия просит родителей по возможности оставить детей дома.

https://ria.ru/20211123/vladivostok-1760271610.html

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еврейская автономная область

биробиджан

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россия, происшествия, общество, еврейская автономная область, биробиджан, чс, погода