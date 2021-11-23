Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/belorussiya-1760347559.html
Генштаб Белоруссии рассказал о мерах, принимаемых из-за ситуации на границе
Генштаб Белоруссии рассказал о мерах, принимаемых из-за ситуации на границе - РИА Новости, 23.11.2021
Генштаб Белоруссии рассказал о мерах, принимаемых из-за ситуации на границе
Белорусская армия в ближайший год в условиях сложной военно-политической обстановки планирует нарастить интенсивность боевой подготовки, развивать разведку для... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:46
2021-11-23T15:08
в мире
белоруссия
польша
вооруженные силы белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775756_0:56:2000:1181_1920x0_80_0_0_efcd211a975aff12b66185c2a65ecbfb.jpg
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Белорусская армия в ближайший год в условиях сложной военно-политической обстановки планирует нарастить интенсивность боевой подготовки, развивать разведку для "недопущения внезапного нападения", сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны республики Виктор Гулевич.По его словам, белорусская сторона вынуждена реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру государственной границы и будет дальше повышать обороноспособность."Настораживает и то, что кроме создания группировок войск на польской территории, наращивают свои контингенты и наши прибалтийские соседи - Литва и Латвия. А если ещё учитывать агрессивное поведение Украины по отношению к Беларуси, то, по сути, вокруг нашей страны формируется "пояс недружественных государств" по принципу известной американской концепции "колец анаконды", - добавил начальник генерального штаба вооруженных сил Белоруссии.Он напомнил, что предложение белорусских военных к польским коллегам о встрече с целью снятия напряженности в регионе не нашло поддержки у Варшавы."Мы предлагали польской стороне провести двустороннюю встречу специалистов по контролю над вооружениями, пригласить наших представителей для наблюдения за военной деятельностью, как этого требуют двусторонние региональные договоренности. Но наши предложения, которые позволили бы снять возникшее напряжение, к сожалению, пока не нашли поддержку у польской стороны", - заявил Гулевич."Мы нарастим интенсивность боевой подготовки, продолжим выполнять задачи по разведке для недопущения внезапного нападения на наше государство. В ходе различных тренировок и учений мы в течение учебного года отработаем вопросы по оперативному созданию группировок войск на различных операционных направлениях, апробируем различные варианты отражения военной агрессии против Республики Беларусь", - сказал Гулевич.
https://ria.ru/20211123/granitsy-1760339077.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775756_200:0:2000:1350_1920x0_80_0_0_28ee9f7ac90ff769291be61654321de3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, польша, вооруженные силы белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:46 23.11.2021 (обновлено: 15:08 23.11.2021)
 
Генштаб Белоруссии рассказал о мерах, принимаемых из-за ситуации на границе

Генштаб Белоруссии назвал меры, принимаемые для отражения военной агрессии против страны

© REUTERS / DWOT/Irek DorozanskiПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / DWOT/Irek Dorozanski
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Белорусская армия в ближайший год в условиях сложной военно-политической обстановки планирует нарастить интенсивность боевой подготовки, развивать разведку для "недопущения внезапного нападения", сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны республики Виктор Гулевич.
"Новый 2021-2022 учебный год объявлен в вооруженных силах годом боевой подготовки. Исходя из этого, основные усилия нами будут сосредоточены на совершенствовании уровня обученности военнослужащих. Учитывая сложную военно-политическую обстановку, созданный странами Запада "миграционный кризис", процесс подготовки вооруженных сил в 2021-2022 годах существенно скорректирован", - приводит заявление Гулевича пресс-служба минобороны в Тelegram-канале министерства.
По его словам, белорусская сторона вынуждена реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру государственной границы и будет дальше повышать обороноспособность.
"Настораживает и то, что кроме создания группировок войск на польской территории, наращивают свои контингенты и наши прибалтийские соседи - Литва и Латвия. А если ещё учитывать агрессивное поведение Украины по отношению к Беларуси, то, по сути, вокруг нашей страны формируется "пояс недружественных государств" по принципу известной американской концепции "колец анаконды", - добавил начальник генерального штаба вооруженных сил Белоруссии.
Сотрудник Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
14:11Союзное государство
Россия и Белоруссия продолжат адекватно реагировать на провокации у границ
Он напомнил, что предложение белорусских военных к польским коллегам о встрече с целью снятия напряженности в регионе не нашло поддержки у Варшавы.
"Мы предлагали польской стороне провести двустороннюю встречу специалистов по контролю над вооружениями, пригласить наших представителей для наблюдения за военной деятельностью, как этого требуют двусторонние региональные договоренности. Но наши предложения, которые позволили бы снять возникшее напряжение, к сожалению, пока не нашли поддержку у польской стороны", - заявил Гулевич.
"Мы нарастим интенсивность боевой подготовки, продолжим выполнять задачи по разведке для недопущения внезапного нападения на наше государство. В ходе различных тренировок и учений мы в течение учебного года отработаем вопросы по оперативному созданию группировок войск на различных операционных направлениях, апробируем различные варианты отражения военной агрессии против Республики Беларусь", - сказал Гулевич.
Забор на польско-белорусской границе
19 ноября, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
Инфографика
Посмотреть
 
В миреБелоруссияПольшаВооруженные силы БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
23:50Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерва
23:48Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России
23:41В медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человек
23:36В Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией
Лента новостейМолния
В Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректораБелый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерваРазведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях РоссииВ медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человекВ Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией