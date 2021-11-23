https://ria.ru/20211123/belorussiya-1760347559.html

Генштаб Белоруссии рассказал о мерах, принимаемых из-за ситуации на границе

Генштаб Белоруссии рассказал о мерах, принимаемых из-за ситуации на границе - РИА Новости, 23.11.2021

Генштаб Белоруссии рассказал о мерах, принимаемых из-за ситуации на границе

Белорусская армия в ближайший год в условиях сложной военно-политической обстановки планирует нарастить интенсивность боевой подготовки, развивать разведку для... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:46

2021-11-23T14:46

2021-11-23T15:08

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вооруженные силы белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Белорусская армия в ближайший год в условиях сложной военно-политической обстановки планирует нарастить интенсивность боевой подготовки, развивать разведку для "недопущения внезапного нападения", сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны республики Виктор Гулевич.По его словам, белорусская сторона вынуждена реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру государственной границы и будет дальше повышать обороноспособность."Настораживает и то, что кроме создания группировок войск на польской территории, наращивают свои контингенты и наши прибалтийские соседи - Литва и Латвия. А если ещё учитывать агрессивное поведение Украины по отношению к Беларуси, то, по сути, вокруг нашей страны формируется "пояс недружественных государств" по принципу известной американской концепции "колец анаконды", - добавил начальник генерального штаба вооруженных сил Белоруссии.Он напомнил, что предложение белорусских военных к польским коллегам о встрече с целью снятия напряженности в регионе не нашло поддержки у Варшавы."Мы предлагали польской стороне провести двустороннюю встречу специалистов по контролю над вооружениями, пригласить наших представителей для наблюдения за военной деятельностью, как этого требуют двусторонние региональные договоренности. Но наши предложения, которые позволили бы снять возникшее напряжение, к сожалению, пока не нашли поддержку у польской стороны", - заявил Гулевич."Мы нарастим интенсивность боевой подготовки, продолжим выполнять задачи по разведке для недопущения внезапного нападения на наше государство. В ходе различных тренировок и учений мы в течение учебного года отработаем вопросы по оперативному созданию группировок войск на различных операционных направлениях, апробируем различные варианты отражения военной агрессии против Республики Беларусь", - сказал Гулевич.

https://ria.ru/20211123/granitsy-1760339077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, вооруженные силы белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии