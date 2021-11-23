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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211123/bellucci-1760176773.html
"Две дивы": Анна Нетребко встретилась с Моникой Беллуччи
"Две дивы": Анна Нетребко встретилась с Моникой Беллуччи - РИА Новости, 23.11.2021
"Две дивы": Анна Нетребко встретилась с Моникой Беллуччи
Российская певица Анна Нетребко рассказала в Instagram о встрече с итальянской актрисой Моникой Беллуччи в Милане. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T03:38
2021-11-23T03:38
культура
анна нетребко
моника беллуччи
новости культуры
италия
милан
стиль жизни
ла скала
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российская певица Анна Нетребко рассказала в Instagram о встрече с итальянской актрисой Моникой Беллуччи в Милане. Нетребко посетила спектакль "Письма Марии Каллас", показ которого которого прошел в миланском театре Манцони. Знаменитая итальянка исполнила в постановке главную роль. После певица пришла за кулисы. Свои слова она проиллюстрировала совместной фотографией с Беллуччи и видео, на которых запечатлела актрису. В комментариях пользователи написали, что Нетребко и Беллуччи "обе красавицы" и выглядят, как "дивы". "На мой взгляд, самые красивые женщины — это Моника и Анна. Честно-честно! Всегда восхищалась их красотой", "Встретились два великих таланта неземной красоты", — написали поклонники.Оперная певица несколько дней находится в Италии, где репетирует оперу "Макбет" Джузеппе Верди. Премьерный показ постановки состоится 7 декабря на сцене "Ла скала". Вместе с Анной Нетребко в ней задействованы Ильдар Абдразаков, Франческо Мели и другие.
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анна нетребко, моника беллуччи, новости культуры, италия, милан, стиль жизни, ла скала, ильдар абдразаков
03:38 23.11.2021
 
"Две дивы": Анна Нетребко встретилась с Моникой Беллуччи

"Две дивы": Анна Нетребко встретилась с Моникой Беллуччи

© Фото : @anna_netrebko_yusi_tiago/InstagramМоника Беллуччи и Анна Нетребко
Моника Беллуччи и Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : @anna_netrebko_yusi_tiago/Instagram
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российская певица Анна Нетребко рассказала в Instagram о встрече с итальянской актрисой Моникой Беллуччи в Милане.
Нетребко посетила спектакль "Письма Марии Каллас", показ которого которого прошел в миланском театре Манцони. Знаменитая итальянка исполнила в постановке главную роль.
После певица пришла за кулисы.

"О, Моника! Она женщина неземной красоты! Не только в кино, но и наяву", — поделилась впечатлениями Анна Нетребко.

Свои слова она проиллюстрировала совместной фотографией с Беллуччи и видео, на которых запечатлела актрису.
В комментариях пользователи написали, что Нетребко и Беллуччи "обе красавицы" и выглядят, как "дивы". "На мой взгляд, самые красивые женщины — это Моника и Анна. Честно-честно! Всегда восхищалась их красотой", "Встретились два великих таланта неземной красоты", — написали поклонники.
Оперная певица несколько дней находится в Италии, где репетирует оперу "Макбет" Джузеппе Верди. Премьерный показ постановки состоится 7 декабря на сцене "Ла скала". Вместе с Анной Нетребко в ней задействованы Ильдар Абдразаков, Франческо Мели и другие.
На юбилейном концерте в Кремлевском дворце в честь 50-летия Анны Нетребко.
19 сентября, 07:10Шоубиз
В Кремле с аншлагом прошел грандиозный юбилейный концерт Анны Нетребко
 
КультураАнна НетребкоМоника БеллуччиНовости культурыИталияМиланСтиль жизниЛа СкалаИльдар Абдразаков
 
 
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