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Очевидец раскрыл детали взрыва на фабрике под Белградом

Очевидец раскрыл детали взрыва на фабрике под Белградом - РИА Новости, 23.11.2021

Очевидец раскрыл детали взрыва на фабрике под Белградом

Стекла и двери зданий, расположенных поблизости от фабрики противоградовых ракет под Белградом, выбило от произошедшего во вторник взрыва, рассказал РИА Новости РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T20:06

2021-11-23T20:06

2021-11-23T20:06

в мире

белград (город)

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БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Стекла и двери зданий, расположенных поблизости от фабрики противоградовых ракет под Белградом, выбило от произошедшего во вторник взрыва, рассказал РИА Новости очевидец.Сильный взрыв произошел около 16.00 мск в районе Бубань-Поток на въезде в сербскую столицу с юга на фабрике противоградовых ракет Edepro в поселке Лештане."Взрыв был на предприятии метрах в 500 от нашего. У нас в офисе выбило стекла в окне, искорежило алюминиевые конструкции двух дверей на террасу, с потолка попадали металлические конструкции ламп. Было очень громко", - сказал очевидец и передал снятые им фото и видео с места.Полиция оцепила район взрыва, так как существует опасность его повторения. По данным СМИ, погибли два человека и пострадали 16. Ожидается официальное сообщение МВД.

белград (город)

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Взрыв на фабрике под Белградом: кадры очевидцев Полиция опасается новых взрывов на фабрике под Белградом. Видео происходящего РИА Новости предоставил очевидец. 2021-11-23T20:06 true PT2M18S

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