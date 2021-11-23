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Очевидец раскрыл детали взрыва на фабрике под Белградом
Очевидец раскрыл детали взрыва на фабрике под Белградом - РИА Новости, 23.11.2021
Очевидец раскрыл детали взрыва на фабрике под Белградом
Стекла и двери зданий, расположенных поблизости от фабрики противоградовых ракет под Белградом, выбило от произошедшего во вторник взрыва, рассказал РИА Новости РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T20:06
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в мире
белград (город)
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БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Стекла и двери зданий, расположенных поблизости от фабрики противоградовых ракет под Белградом, выбило от произошедшего во вторник взрыва, рассказал РИА Новости очевидец.Сильный взрыв произошел около 16.00 мск в районе Бубань-Поток на въезде в сербскую столицу с юга на фабрике противоградовых ракет Edepro в поселке Лештане."Взрыв был на предприятии метрах в 500 от нашего. У нас в офисе выбило стекла в окне, искорежило алюминиевые конструкции двух дверей на террасу, с потолка попадали металлические конструкции ламп. Было очень громко", - сказал очевидец и передал снятые им фото и видео с места.Полиция оцепила район взрыва, так как существует опасность его повторения. По данным СМИ, погибли два человека и пострадали 16. Ожидается официальное сообщение МВД.
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РИА Новости
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96
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Взрыв на фабрике под Белградом: кадры очевидцев
Полиция опасается новых взрывов на фабрике под Белградом. Видео происходящего РИА Новости предоставил очевидец.
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в мире, белград (город), видео
Очевидец раскрыл детали взрыва на фабрике под Белградом
БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Стекла и двери зданий, расположенных поблизости от фабрики противоградовых ракет под Белградом, выбило от произошедшего во вторник взрыва, рассказал РИА Новости очевидец.
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20:06 23.11.2021
 
Очевидец раскрыл детали взрыва на фабрике под Белградом

Очевидец: от взрыва на фабрике под Белградом выбило стекла в здании за полкилометра

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Стекла и двери зданий, расположенных поблизости от фабрики противоградовых ракет под Белградом, выбило от произошедшего во вторник взрыва, рассказал РИА Новости очевидец.
Сильный взрыв произошел около 16.00 мск в районе Бубань-Поток на въезде в сербскую столицу с юга на фабрике противоградовых ракет Edepro в поселке Лештане.
"Взрыв был на предприятии метрах в 500 от нашего. У нас в офисе выбило стекла в окне, искорежило алюминиевые конструкции двух дверей на террасу, с потолка попадали металлические конструкции ламп. Было очень громко", - сказал очевидец и передал снятые им фото и видео с места.
Полиция оцепила район взрыва, так как существует опасность его повторения. По данным СМИ, погибли два человека и пострадали 16. Ожидается официальное сообщение МВД.
 
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