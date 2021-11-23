https://ria.ru/20211123/belgiya-1760267395.html

Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой

Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой - РИА Новости, 23.11.2021

Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также ряд министров федерального правительства отправились на карантин после контактов с премьером Франции Жаном... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T01:57

2021-11-23T01:57

2021-11-23T01:57

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бельгия

франция

жан кастекс

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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также ряд министров федерального правительства отправились на карантин после контактов с премьером Франции Жаном Кастексом, который в понедельник вечером сдал положительный тест на COVID-19, сообщил бельгийский телеканал RTBF.Также до получения отрицательного результата теста на карантине будут находиться главы МВД, МИД, минобороны и юстиции Бельгии, участвовавшие в заседаниях с французской делегацией.Советник бельгийского премьера Франсуа Байли пояснил, что в ходе переговоров "соблюдались все действующие санитарные нормы".

https://ria.ru/20211123/frantsiya-1760263604.html

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в мире, бельгия, франция, жан кастекс