https://ria.ru/20211123/bayden-1760409773.html
Байден сбежал от журналистов под музыку и рассмешил американцев
Американцы высмеяли попытку Байдена "скрыться" от журналистов - РИА Новости, 23.11.2021
Байден сбежал от журналистов под музыку и рассмешил американцев
В интернете набрал популярность ролик, на котором президент США Джо Байден покидает трибуну после пресс-конференции. Речь американского лидера транслировал... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T19:00
2021-11-23T19:00
2021-11-23T21:59
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В интернете набрал популярность ролик, на котором президент США Джо Байден покидает трибуну после пресс-конференции. Речь американского лидера транслировал телеканал CBSN.Накануне Байден выступал перед журналистами в Белом доме. Речь шла о вопросах внутренней политики. В завершение он поблагодарил собравшихся и направился к выходу. Стоявшие в зале представители СМИ стали наперебой выкрикивать вопросы главе государства. В этот момент в помещении включили музыку, под нее он и ушел."Байден просто включил "музыку из лифта", чтобы заглушить вопросы прессы", — написал в Twitter американский ведущий Бенни Джонсон."Почему это звучит как переход между сценами в сериале?" — пошутили в ответ Джонсону в комментариях."Звучит, как музыка во время ожидания при звонке в компанию", — добавили американцы.Другие пользователи посоветовали, под какую композицию американскому лидеру стоит выходить к журналистам и уходить в следующий раз. Например, под песню "The Girl From Ipanema", предложили они. Байден уже не в первый раз отказывается отвечать на вопросы журналистов. В Сети популярно предположение, что Белый дом таким образом "оберегает" его от бесед со СМИ на провокационные темы.Тем не менее глава США периодически попадает в курьезные ситуации. Так, в марте он трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Кроме того, президент неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях коллег.
https://ria.ru/20211107/bayden-1757961988.html
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в мире, сша, джо байден
19:00 23.11.2021 (обновлено: 21:59 23.11.2021)
Американцы высмеяли попытку Байдена "скрыться" от журналистов
Американцев рассмешила попытка Байдена заглушить вопросы журналистов фоновой музыкой
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
В интернете набрал популярность ролик, на котором президент США Джо Байден
покидает трибуну после пресс-конференции. Речь американского лидера транслировал телеканал CBSN
.
Накануне Байден выступал перед журналистами в Белом доме. Речь шла о вопросах внутренней политики. В завершение он поблагодарил собравшихся и направился к выходу. Стоявшие в зале представители СМИ стали наперебой выкрикивать вопросы главе государства. В этот момент в помещении включили музыку, под нее он и ушел.
"Байден просто включил "музыку из лифта", чтобы заглушить вопросы прессы", — написал в Twitter
американский ведущий Бенни Джонсон.
"Почему это звучит как переход между сценами в сериале?" — пошутили в ответ Джонсону в комментариях.
"Аудиодорожка записанного смеха подошла бы лучше", — сыронизировал один из пользователей.
"Звучит, как музыка во время ожидания при звонке в компанию", — добавили американцы.
Другие пользователи посоветовали, под какую композицию американскому лидеру стоит выходить к журналистам и уходить в следующий раз. Например, под песню "The Girl From Ipanema", предложили они.
Байден уже не в первый раз отказывается отвечать на вопросы журналистов. В Сети популярно предположение, что Белый дом таким образом "оберегает" его от бесед со СМИ на провокационные темы.
Тем не менее глава США периодически попадает в курьезные ситуации. Так, в марте он трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Кроме того, президент неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях коллег.