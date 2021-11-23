https://ria.ru/20211123/bayden-1760409773.html

Байден сбежал от журналистов под музыку и рассмешил американцев

Американцы высмеяли попытку Байдена "скрыться" от журналистов - РИА Новости, 23.11.2021

Байден сбежал от журналистов под музыку и рассмешил американцев

В интернете набрал популярность ролик, на котором президент США Джо Байден покидает трибуну после пресс-конференции. Речь американского лидера транслировал... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T19:00

2021-11-23T19:00

2021-11-23T21:59

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В интернете набрал популярность ролик, на котором президент США Джо Байден покидает трибуну после пресс-конференции. Речь американского лидера транслировал телеканал CBSN.Накануне Байден выступал перед журналистами в Белом доме. Речь шла о вопросах внутренней политики. В завершение он поблагодарил собравшихся и направился к выходу. Стоявшие в зале представители СМИ стали наперебой выкрикивать вопросы главе государства. В этот момент в помещении включили музыку, под нее он и ушел."Байден просто включил "музыку из лифта", чтобы заглушить вопросы прессы", — написал в Twitter американский ведущий Бенни Джонсон."Почему это звучит как переход между сценами в сериале?" — пошутили в ответ Джонсону в комментариях."Звучит, как музыка во время ожидания при звонке в компанию", — добавили американцы.Другие пользователи посоветовали, под какую композицию американскому лидеру стоит выходить к журналистам и уходить в следующий раз. Например, под песню "The Girl From Ipanema", предложили они. Байден уже не в первый раз отказывается отвечать на вопросы журналистов. В Сети популярно предположение, что Белый дом таким образом "оберегает" его от бесед со СМИ на провокационные темы.Тем не менее глава США периодически попадает в курьезные ситуации. Так, в марте он трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Кроме того, президент неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях коллег.

https://ria.ru/20211107/bayden-1757961988.html

https://ria.ru/20210821/bayden-1746681837.html

сша

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в мире, сша, джо байден