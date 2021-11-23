https://ria.ru/20211123/bayden-1760266904.html

Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок

Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок - РИА Новости, 23.11.2021

Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден не отказывается от планов переизбраться в 2024 году, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T01:31

2021-11-23T01:31

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в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден не отказывается от планов переизбраться в 2024 году, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Да, таковы его намерения", - ответила она на вопрос журналистов об участии Байдена в ближайших президентских выборах.Она подтвердила публикации в местных СМИ, согласно которым 79-летний Байден собирается идти на второй срок, несмотря на падение рейтингов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211121/bayden-1760058823.html

сша

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в мире, сша, джо байден