https://ria.ru/20211123/bastrykin-1760333663.html

Бастрыкин прокомментировал дела о фейках о борьбе с коронавирусом

Бастрыкин прокомментировал дела о фейках о борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 24.11.2021

Бастрыкин прокомментировал дела о фейках о борьбе с коронавирусом

СК возбудил 60 уголовных дел за ложь о борьбе с COVID-19, сказал глава ведомства Александр Бастрыкин. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-23T13:42

2021-11-23T13:42

2021-11-24T01:14

распространение коронавируса

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

коронавирус covid-19

здоровье

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. СК возбудил 60 уголовных дел за ложь о борьбе с COVID-19, сказал глава ведомства Александр Бастрыкин."Мы сегодня работаем в условиях эпидемиологии. И здесь тоже есть проблемы. Вот мы 60 уголовных дел возбудили по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида", — сказал он, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".По информации следователей, из них по 34 уже завершили расследование.

https://ria.ru/20211113/mitropolit-1758922845.html

россия

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2021

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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, коронавирус covid-19, здоровье