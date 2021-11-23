https://ria.ru/20211123/bastrykin-1760333663.html
Бастрыкин прокомментировал дела о фейках о борьбе с коронавирусом
Бастрыкин прокомментировал дела о фейках о борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 24.11.2021
Бастрыкин прокомментировал дела о фейках о борьбе с коронавирусом
СК возбудил 60 уголовных дел за ложь о борьбе с COVID-19, сказал глава ведомства Александр Бастрыкин. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-23T13:42
2021-11-23T13:42
2021-11-24T01:14
распространение коронавируса
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
коронавирус covid-19
здоровье
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. СК возбудил 60 уголовных дел за ложь о борьбе с COVID-19, сказал глава ведомства Александр Бастрыкин."Мы сегодня работаем в условиях эпидемиологии. И здесь тоже есть проблемы. Вот мы 60 уголовных дел возбудили по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида", — сказал он, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".По информации следователей, из них по 34 уже завершили расследование.
https://ria.ru/20211113/mitropolit-1758922845.html
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, коронавирус covid-19, здоровье
13:42 23.11.2021 (обновлено: 01:14 24.11.2021)
Бастрыкин прокомментировал дела о фейках о борьбе с коронавирусом
Бастрыкин: СК возбудил 60 уголовных дел за фейки о борьбе с коронавирусом