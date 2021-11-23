https://ria.ru/20211123/bankrotstvo-1760269092.html

Украина стала банкротом

В Киеве заявили о неплатежеспособности Украины - РИА Новости, 23.11.2021

Украина стала банкротом

Украина неспособна рассчитываться по внешним государственным долгам, заявил на пресс-конференции в Киеве эксперт по политическим и экономическим вопросам... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T03:59

2021-11-23T03:59

2021-11-23T10:35

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украина неспособна рассчитываться по внешним государственным долгам, заявил на пресс-конференции в Киеве эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк.По словам эксперта, желающих покупать украинские ценные бумаги становится все меньше, хотя Киев и увеличил проценты по облигациям."Чтобы было понятно: процент — это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не дает по своим ценным бумагам, только Украина", — заключил Степанюк.В сентябре кабинет министров одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду проект госбюджета на 2022 год с дефицитом 3,5 процента и ростом ВВП на уровне 3,8 процента.Председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, со своей стороны, спрогнозировал, что страну ждет серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств.

https://ria.ru/20211107/timoshenko-1757923861.html

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в мире, украина, ситуация на украине