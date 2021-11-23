https://ria.ru/20211123/avtobus-1760295005.html

Выживший в ДТП с автобусом в Болгарии заявил, что слышал взрыв

Выживший в ДТП с автобусом в Болгарии заявил, что слышал взрыв - РИА Новости, 23.11.2021

Выживший в ДТП с автобусом в Болгарии заявил, что слышал взрыв

Один из выживших в аварии с автобусом в Болгарии рассказал премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву, что слышал взрыв перед ДТП. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:06

2021-11-23T11:06

2021-11-23T15:35

в мире

болгария

северная македония

зоран заев

дтп с автобусом в болгарии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760324795_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90acf61aa823f0f69e56a8d6aec258f8.jpg

БЕЛГРАД, 23 ноя — РИА Новости. Один из выживших в аварии с автобусом в Болгарии рассказал премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву, что слышал взрыв перед ДТП.Заев с главами МИД и Минздрава выехал в Софию и заявил, что в Болгарию отправили соответствующие команды специалистов. Премьер ранее указал, что будет очень благодарен властям страны, если они "откроют причины инцидента и поделятся этой информацией".Он добавил, что не будет требовать параллельного расследования происшествия."Верю нашим болгарским коллегам. Если им нужна помощь, мы готовы помочь с расследованием. Сейчас важнее всего понять, как можем помочь пострадавшим", — отметил Заев.Авария произошла около 02:00 по местному времени (03:00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе страны, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. Он ехал из Турции в Северную Македонию. Сколько человек было в салоне, точно пока не известно, по разным данным — 52 или 53. Как сообщили СМИ, все они македонские граждане. Число жертв трагедии также остается под вопросом, по информации из различных источников ими стали 45 или 46 пассажиров. Семь человек пострадали, их жизнь вне опасности.В качестве основных причин следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.

болгария

северная македония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия ДТП с туристическим автобусом на трассе в Болгарии Авария произошла около 2:00 по местному времени (03:00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе страны, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. Он ехал из Турции в Северную Македонию. 2021-11-23T11:06 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, болгария, северная македония, зоран заев, дтп с автобусом в болгарии