Выживший в ДТП с автобусом в Болгарии заявил, что слышал взрыв

Выживший в ДТП с автобусом в Болгарии, где погибли 46 человек, рассказал о сильном взрыве
"Смог поговорить с одним из выживших. Тот сказал, что услышал сильный взрыв, после чего он и семь других пассажиров смогли выскочить через окна", — сообщил Заев по телефону телеканалу ТВ21.
Автобус возвращался с экскурсии в Турцию. За полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке при выезде из Софии.
Автобус возвращался с экскурсии в Турцию. За полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке при выезде из Софии.
Около трех часов ночи по московскому времени автобус попал в аварию на магистрали "Струма" возле села Боснек и загорелся.
Около трех часов ночи по московскому времени автобус попал в аварию на магистрали "Струма" возле села Боснек и загорелся.
В салоне находились более 50 человек. Погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в том числе 12 детей.
В салоне находились более 50 человек. Погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в том числе 12 детей.
Глава МВД Болгарии Бойко Рашев не смог сдержать эмоций от страшного ДТП. "Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище", — признался он.
Глава МВД Болгарии Бойко Рашев не смог сдержать эмоций от страшного ДТП. "Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище", — признался он.
"Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели", — рассказал Бойко Рашев.
"Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели", — рассказал Бойко Рашев.
Министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены.
Автобус возвращался с экскурсии в Турцию. За полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке при выезде из Софии.
Около трех часов ночи по московскому времени автобус попал в аварию на магистрали "Струма" возле села Боснек и загорелся.
В салоне находились более 50 человек. Погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в том числе 12 детей.
Глава МВД Болгарии Бойко Рашев не смог сдержать эмоций от страшного ДТП. "Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище", — признался он.
"Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели", — рассказал Бойко Рашев.
Министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены.