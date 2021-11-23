Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/avtobus-1760295005.html
Выживший в ДТП с автобусом в Болгарии заявил, что слышал взрыв
Выживший в ДТП с автобусом в Болгарии заявил, что слышал взрыв - РИА Новости, 23.11.2021
Выживший в ДТП с автобусом в Болгарии заявил, что слышал взрыв
Один из выживших в аварии с автобусом в Болгарии рассказал премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву, что слышал взрыв перед ДТП. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:06
2021-11-23T15:35
в мире
болгария
северная македония
зоран заев
дтп с автобусом в болгарии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760324795_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90acf61aa823f0f69e56a8d6aec258f8.jpg
БЕЛГРАД, 23 ноя — РИА Новости. Один из выживших в аварии с автобусом в Болгарии рассказал премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву, что слышал взрыв перед ДТП.Заев с главами МИД и Минздрава выехал в Софию и заявил, что в Болгарию отправили соответствующие команды специалистов. Премьер ранее указал, что будет очень благодарен властям страны, если они "откроют причины инцидента и поделятся этой информацией".Он добавил, что не будет требовать параллельного расследования происшествия."Верю нашим болгарским коллегам. Если им нужна помощь, мы готовы помочь с расследованием. Сейчас важнее всего понять, как можем помочь пострадавшим", — отметил Заев.Авария произошла около 02:00 по местному времени (03:00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе страны, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. Он ехал из Турции в Северную Македонию. Сколько человек было в салоне, точно пока не известно, по разным данным — 52 или 53. Как сообщили СМИ, все они македонские граждане. Число жертв трагедии также остается под вопросом, по информации из различных источников ими стали 45 или 46 пассажиров. Семь человек пострадали, их жизнь вне опасности.В качестве основных причин следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.
болгария
северная македония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Последствия ДТП с туристическим автобусом на трассе в Болгарии
Авария произошла около 2:00 по местному времени (03:00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе страны, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. Он ехал из Турции в Северную Македонию.
2021-11-23T11:06
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760324795_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eb121764fb1477f789fb5f0a1126245f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, болгария, северная македония, зоран заев, дтп с автобусом в болгарии
11:06 23.11.2021 (обновлено: 15:35 23.11.2021)
 
Выживший в ДТП с автобусом в Болгарии заявил, что слышал взрыв

Выживший в ДТП с автобусом в Болгарии, где погибли 46 человек, рассказал о сильном взрыве

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 23 ноя — РИА Новости. Один из выживших в аварии с автобусом в Болгарии рассказал премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву, что слышал взрыв перед ДТП.
Заев с главами МИД и Минздрава выехал в Софию и заявил, что в Болгарию отправили соответствующие команды специалистов. Премьер ранее указал, что будет очень благодарен властям страны, если они "откроют причины инцидента и поделятся этой информацией".

"Смог поговорить с одним из выживших. Тот сказал, что услышал сильный взрыв, после чего он и семь других пассажиров смогли выскочить через окна", — сообщил Заев по телефону телеканалу ТВ21.

Он добавил, что не будет требовать параллельного расследования происшествия.
"Верю нашим болгарским коллегам. Если им нужна помощь, мы готовы помочь с расследованием. Сейчас важнее всего понять, как можем помочь пострадавшим", — отметил Заев.
Авария произошла около 02:00 по местному времени (03:00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе страны, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. Он ехал из Турции в Северную Македонию. Сколько человек было в салоне, точно пока не известно, по разным данным — 52 или 53. Как сообщили СМИ, все они македонские граждане. Число жертв трагедии также остается под вопросом, по информации из различных источников ими стали 45 или 46 пассажиров. Семь человек пострадали, их жизнь вне опасности.
В качестве основных причин следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.
Страшное ДТП с автобусом в Болгарии
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

Автобус возвращался с экскурсии в Турцию. За полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке при выезде из Софии.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
1 из 7

Автобус возвращался с экскурсии в Турцию. За полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке при выезде из Софии.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

Около трех часов ночи по московскому времени автобус попал в аварию на магистрали "Струма" возле села Боснек и загорелся.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
2 из 7

Около трех часов ночи по московскому времени автобус попал в аварию на магистрали "Струма" возле села Боснек и загорелся.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

В салоне находились более 50 человек. Погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в том числе 12 детей.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
3 из 7

В салоне находились более 50 человек. Погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в том числе 12 детей.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© REUTERS / Stoyan Nenov

Семерых выживших отправили в больницу, их жизни вне опасности.

Представители СМИ возле полицейской машины, недалеко от места ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
4 из 7

Семерых выживших отправили в больницу, их жизни вне опасности.

© REUTERS / Stoyan Nenov
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

Глава МВД Болгарии Бойко Рашев не смог сдержать эмоций от страшного ДТП. "Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище", — признался он.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
5 из 7

Глава МВД Болгарии Бойко Рашев не смог сдержать эмоций от страшного ДТП. "Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище", — признался он.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© REUTERS / Stoyan Nenov

"Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели", — рассказал Бойко Рашев.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
6 из 7

"Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели", — рассказал Бойко Рашев.

© REUTERS / Stoyan Nenov
© REUTERS / Stoyan Nenov

Министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены.

Судебно-медицинский эксперт на месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
7 из 7

Министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены.

© REUTERS / Stoyan Nenov
1 из 7

Автобус возвращался с экскурсии в Турцию. За полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке при выезде из Софии.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
2 из 7

Около трех часов ночи по московскому времени автобус попал в аварию на магистрали "Струма" возле села Боснек и загорелся.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
3 из 7

В салоне находились более 50 человек. Погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в том числе 12 детей.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
4 из 7

Семерых выживших отправили в больницу, их жизни вне опасности.

© REUTERS / Stoyan Nenov
5 из 7

Глава МВД Болгарии Бойко Рашев не смог сдержать эмоций от страшного ДТП. "Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище", — признался он.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
6 из 7

"Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели", — рассказал Бойко Рашев.

© REUTERS / Stoyan Nenov
7 из 7

Министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены.

© REUTERS / Stoyan Nenov
 
В миреБолгарияСеверная МакедонияЗоран ЗаевДТП с автобусом в Болгарии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
23:50Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерва
23:48Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России
23:41В медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человек
23:36В Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией
Лента новостейМолния
В Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректораБелый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерваРазведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях РоссииВ медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человекВ Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией