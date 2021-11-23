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Жуткие кадры с места с ДТП с автобусом в Болгарии

Появилось видео с места крупного ДТП с автобусом в Болгарии - РИА Новости, 23.11.2021

Жуткие кадры с места с ДТП с автобусом в Болгарии

В Сети появилось видео с места крупной аварии с автобусом в Болгарии. Его публикует BGNES Agency. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T09:22

2021-11-23T09:22

2021-11-23T10:52

происшествия

болгария

дтп с автобусом в болгарии

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео с места крупной аварии с автобусом в Болгарии. Его публикует BGNES Agency.На кадрах виден огражденный участок дороги. На месте работает полиция.Инцидент произошел ночью возле села Боснек на западе страны. В МВД Болгарии сообщили о 46 погибших. По данным агентства БТА, пассажиры ехали из Турции в Северную Македонию.Власти страны рассматривают три версии ДТП: уснувший водитель, мокрая дорога или техническая неисправность

болгария

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, болгария, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм