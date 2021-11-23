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Жуткие кадры с места с ДТП с автобусом в Болгарии
Появилось видео с места крупного ДТП с автобусом в Болгарии - РИА Новости, 23.11.2021
Жуткие кадры с места с ДТП с автобусом в Болгарии
В Сети появилось видео с места крупной аварии с автобусом в Болгарии. Его публикует BGNES Agency. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T09:22
2021-11-23T09:22
2021-11-23T10:52
происшествия
болгария
дтп с автобусом в болгарии
туризм
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео с места крупной аварии с автобусом в Болгарии. Его публикует BGNES Agency.На кадрах виден огражденный участок дороги. На месте работает полиция.Инцидент произошел ночью возле села Боснек на западе страны. В МВД Болгарии сообщили о 46 погибших. По данным агентства БТА, пассажиры ехали из Турции в Северную Македонию.Власти страны рассматривают три версии ДТП: уснувший водитель, мокрая дорога или техническая неисправность
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РИА Новости
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происшествия, болгария, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм
09:22 23.11.2021 (обновлено: 10:52 23.11.2021)
Появилось видео с места крупного ДТП с автобусом в Болгарии
BGNES Agency опубликовал видео с места ДТП с автобусом в Болгарии, где погибли 46 человек