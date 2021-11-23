https://ria.ru/20211123/avstriya-1760379046.html

В Австрии рассказали, как россиянам попасть в страну

В Австрии рассказали, как россиянам попасть в страну - РИА Новости, 23.11.2021

В Австрии рассказали, как россиянам попасть в страну

С 22 ноября 2021 года на всей территории Австрии действует локдаун, место проживания теперь можно покидать только в исключительных случаях, сообщает посольство... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:28

2021-11-23T17:28

2021-11-23T17:28

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. С 22 ноября 2021 года на всей территории Австрии действует локдаун, место проживания теперь можно покидать только в исключительных случаях, сообщает посольство страны в Москве.Минимум до 3 декабря туристические поездки в Австрию невозможны. При этом, как уточняет АТОР, Австрия выдает в России краткосрочные визы и с 15 августа 2021 года пускает россиян с туристическими целями (за исключением периода локдауна). Но "Спутник V" (как и другие российские препараты) до сих пор не одобрен властями страны.Иностранцы, въезжающие в Австрию из России (либо пребывавшие здесь последние десять дней), должны предоставить сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении после коронавирусной инфекции или отрицательный результат ПЦР теста не старше 72 часов. Подтверждения о наличии нейтрализующих антител больше не принимаются.В течение 72 часов до въезда в Австрию необходимо заполнить обязательную электронную анкету (Pre-Travel-Clearance) на немецком или английском языке.Все гости должны отправиться на десятидневный карантин. От него освобождаются те, кто может предъявить сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении. Детям и подросткам в возрасте от 12 до 18 лет в сопровождении вакцинированного взрослого необходимо предоставить тест, и тогда проходить карантин им не нужно. Для несовершеннолетних, путешествующих самостоятельно, действуют общие правила.При транзитных поездках въезд возможен без ограничений, без необходимости предоставления теста COVID-19 или прохождения карантина, предварительная регистрация также не нужна.

https://ria.ru/20211117/chekhiya-1759537791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австрия, новости - туризм, туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19