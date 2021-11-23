Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211123/avstriya-1760379046.html
В Австрии рассказали, как россиянам попасть в страну
В Австрии рассказали, как россиянам попасть в страну - РИА Новости, 23.11.2021
В Австрии рассказали, как россиянам попасть в страну
С 22 ноября 2021 года на всей территории Австрии действует локдаун, место проживания теперь можно покидать только в исключительных случаях, сообщает посольство... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:28
2021-11-23T17:28
туризм
австрия
новости - туризм
туристы
туризм
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760129351_0:220:3200:2019_1920x0_80_0_0_e51f851fe6b278ffb226b80717dfdf30.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. С 22 ноября 2021 года на всей территории Австрии действует локдаун, место проживания теперь можно покидать только в исключительных случаях, сообщает посольство страны в Москве.Минимум до 3 декабря туристические поездки в Австрию невозможны. При этом, как уточняет АТОР, Австрия выдает в России краткосрочные визы и с 15 августа 2021 года пускает россиян с туристическими целями (за исключением периода локдауна). Но "Спутник V" (как и другие российские препараты) до сих пор не одобрен властями страны.Иностранцы, въезжающие в Австрию из России (либо пребывавшие здесь последние десять дней), должны предоставить сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении после коронавирусной инфекции или отрицательный результат ПЦР теста не старше 72 часов. Подтверждения о наличии нейтрализующих антител больше не принимаются.В течение 72 часов до въезда в Австрию необходимо заполнить обязательную электронную анкету (Pre-Travel-Clearance) на немецком или английском языке.Все гости должны отправиться на десятидневный карантин. От него освобождаются те, кто может предъявить сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении. Детям и подросткам в возрасте от 12 до 18 лет в сопровождении вакцинированного взрослого необходимо предоставить тест, и тогда проходить карантин им не нужно. Для несовершеннолетних, путешествующих самостоятельно, действуют общие правила.При транзитных поездках въезд возможен без ограничений, без необходимости предоставления теста COVID-19 или прохождения карантина, предварительная регистрация также не нужна.
https://ria.ru/20211117/chekhiya-1759537791.html
https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759783301.html
австрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760129351_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_e2c0c76371671f5ca5474504662d7fde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
австрия, новости - туризм, туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19
17:28 23.11.2021
 
В Австрии рассказали, как россиянам попасть в страну

В Австрии уточнили, какие документы необходимы россиянам для въезда

© REUTERS / Lisi NiesnerПолицейские проверяют QR-коды о вакцинацию от коронавируса у покупателей у входа в магазин в Вене
Полицейские проверяют QR-коды о вакцинацию от коронавируса у покупателей у входа в магазин в Вене - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Lisi Niesner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. С 22 ноября 2021 года на всей территории Австрии действует локдаун, место проживания теперь можно покидать только в исключительных случаях, сообщает посольство страны в Москве.
Минимум до 3 декабря туристические поездки в Австрию невозможны. При этом, как уточняет АТОР, Австрия выдает в России краткосрочные визы и с 15 августа 2021 года пускает россиян с туристическими целями (за исключением периода локдауна). Но "Спутник V" (как и другие российские препараты) до сих пор не одобрен властями страны.
Иностранцы, въезжающие в Австрию из России (либо пребывавшие здесь последние десять дней), должны предоставить сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении после коронавирусной инфекции или отрицательный результат ПЦР теста не старше 72 часов. Подтверждения о наличии нейтрализующих антител больше не принимаются.
В течение 72 часов до въезда в Австрию необходимо заполнить обязательную электронную анкету (Pre-Travel-Clearance) на немецком или английском языке.
Все гости должны отправиться на десятидневный карантин. От него освобождаются те, кто может предъявить сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российской вакциной против коронавирусной инфекции КовиВак - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 19:28Туризм
Чехия вводит локдаун для непривитых
Детям и подросткам в возрасте от 12 до 18 лет в сопровождении вакцинированного взрослого необходимо предоставить тест, и тогда проходить карантин им не нужно. Для несовершеннолетних, путешествующих самостоятельно, действуют общие правила.
При транзитных поездках въезд возможен без ограничений, без необходимости предоставления теста COVID-19 или прохождения карантина, предварительная регистрация также не нужна.
Люди в масках на улице Вены - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 12:24Распространение коронавируса
В Австрии введут обязательную вакцинацию от COVID-19
 
ТуризмАвстрияНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
23:50Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерва
23:48Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России
23:41В медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человек
23:36В Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией
Лента новостейМолния
В Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректораБелый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерваРазведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях РоссииВ медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человекВ Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией