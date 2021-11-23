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В НАСА оценили риск столкновения астероидов с Землей
В НАСА оценили риск столкновения астероидов с Землей - РИА Новости, 23.11.2021
В НАСА оценили риск столкновения астероидов с Землей
Ни один из известных ученым в настоящее время астероидов не угрожает столкновением с Землей в ближайшие сто лет, заявил заместитель руководителя НАСА Томас... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T04:44
2021-11-23T05:19
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Ни один из известных ученым в настоящее время астероидов не угрожает столкновением с Землей в ближайшие сто лет, заявил заместитель руководителя НАСА Томас Зурбухен.НАСА планирует в среду провести запуск космического зонда DART к астероиду Диморф. Миниатюрный космический корабль должен будет врезаться в астероид для испытания технологии защиты Земли от вероятного столкновения с астероидом в будущем.Он подчеркнул, что ученым "известны только порядка 40% объектов размером... более 140 метров". "Большинство из них, около 60%, мы еще только должны найти", - заметил Зурбухен.Запуск миссии DART на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX запланирован на 9.20 мск 24 ноября, столкновение космического корабля с астероидом намечено на сентябрь-октябрь будущего года.
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spacex, наса, космос - риа наука, spacex falcon 9, земля
04:44 23.11.2021 (обновлено: 05:19 23.11.2021)
 
В НАСА оценили риск столкновения астероидов с Землей

В НАСА заявили, что ни один из известных астероидов не угрожает столкновением с Землей

© Фото : Addy Graham/University of ArizonaХудожественное представление астероида системе Земля - Луна
Художественное представление астероида системе Земля - Луна - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Addy Graham/University of Arizona
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Ни один из известных ученым в настоящее время астероидов не угрожает столкновением с Землей в ближайшие сто лет, заявил заместитель руководителя НАСА Томас Зурбухен.
НАСА планирует в среду провести запуск космического зонда DART к астероиду Диморф. Миниатюрный космический корабль должен будет врезаться в астероид для испытания технологии защиты Земли от вероятного столкновения с астероидом в будущем.
"Будьте спокойны, этот астероид не является сейчас и не будет угрозой (Земле). Ни один из известных нам сегодня объектов не является угрозой в предстоящие сто лет или около того", - сказал представитель НАСА.
Он подчеркнул, что ученым "известны только порядка 40% объектов размером... более 140 метров". "Большинство из них, около 60%, мы еще только должны найти", - заметил Зурбухен.
Запуск миссии DART на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX запланирован на 9.20 мск 24 ноября, столкновение космического корабля с астероидом намечено на сентябрь-октябрь будущего года.
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