https://ria.ru/20211123/asteroidy-1760270061.html

В НАСА оценили риск столкновения астероидов с Землей

В НАСА оценили риск столкновения астероидов с Землей - РИА Новости, 23.11.2021

В НАСА оценили риск столкновения астероидов с Землей

Ни один из известных ученым в настоящее время астероидов не угрожает столкновением с Землей в ближайшие сто лет, заявил заместитель руководителя НАСА Томас... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T04:44

2021-11-23T04:44

2021-11-23T05:19

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Ни один из известных ученым в настоящее время астероидов не угрожает столкновением с Землей в ближайшие сто лет, заявил заместитель руководителя НАСА Томас Зурбухен.НАСА планирует в среду провести запуск космического зонда DART к астероиду Диморф. Миниатюрный космический корабль должен будет врезаться в астероид для испытания технологии защиты Земли от вероятного столкновения с астероидом в будущем.Он подчеркнул, что ученым "известны только порядка 40% объектов размером... более 140 метров". "Большинство из них, около 60%, мы еще только должны найти", - заметил Зурбухен.Запуск миссии DART на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX запланирован на 9.20 мск 24 ноября, столкновение космического корабля с астероидом намечено на сентябрь-октябрь будущего года.

https://ria.ru/20211109/asteroid-1758149310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

spacex, наса, космос - риа наука, spacex falcon 9, земля