https://ria.ru/20211123/armeniya-1760330774.html

В Армении пройдут слушания по вопросу демаркации границы с Азербайджаном

В Армении пройдут слушания по вопросу демаркации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 23.11.2021

В Армении пройдут слушания по вопросу демаркации границы с Азербайджаном

Парламентские слушания по вопросу демаркации и делимитации границы, в том числе с Азербайджаном, пройдут в Армении 25 ноября, сообщили во вторник в пресс-службе РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:28

2021-11-23T13:28

2021-11-23T13:28

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Парламентские слушания по вопросу демаркации и делимитации границы, в том числе с Азербайджаном, пройдут в Армении 25 ноября, сообщили во вторник в пресс-службе законодательного органа."Двадцать пятого ноября состоятся парламентские слушания по проекту заявления национального собрания на тему "Проблемы делимитации и демаркации границы", - представленного фракцией "Армения", - говорится в сообщении на сайте парламента.Восемнадцатого ноября премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что министерство обороны РФ выступило с предложением по подготовительным работам демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Он поручил министру обороны республики Сурену Папикяну уточнить детали предложений с российским коллегой для начала работы на основании предложений РФ.В декабре 2020 года азербайджанские военные установили свои посты близ некоторых участков автотрассы Горис - Капан в приграничной Сюникской области Армении. Позднее Баку оповестил Ереван о намерении разместить с полуночи 11 ноября таможенные пункты на занятом азербайджанской стороной участке автодороги. С 15 ноября азербайджанский пункт пограничного и таможенного контроля был установлен на автодороге Капан - Чакатен.Дорога Горис-Капан имеет стратегическое значение для доставки грузов из Ирана в Армению. Азербайджан, установив КПП на небольшом участке трассы, де-факто получает контроль над всей дорогой. Существует объездной путь, однако большегрузные машины преодолевают его с трудом, поскольку он узкий. Ситуация может усугубиться, если выпадет снег. Дорога Горис - Капан связывает Сюникскую область Армении с остальной частью республики.

https://ria.ru/20211122/armeniya-1760182938.html

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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, россия