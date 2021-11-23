В Армении пройдут слушания по вопросу демаркации границы с Азербайджаном
В Армении пройдут парламентские слушания по вопросу демаркации границы с Азербайджаном
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРуководитель оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян выступает в парламенте Армении в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Парламентские слушания по вопросу демаркации и делимитации границы, в том числе с Азербайджаном, пройдут в Армении 25 ноября, сообщили во вторник в пресс-службе законодательного органа.
"Двадцать пятого ноября состоятся парламентские слушания по проекту заявления национального собрания на тему "Проблемы делимитации и демаркации границы", - представленного фракцией "Армения", - говорится в сообщении на сайте парламента.
Восемнадцатого ноября премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что министерство обороны РФ выступило с предложением по подготовительным работам демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Он поручил министру обороны республики Сурену Папикяну уточнить детали предложений с российским коллегой для начала работы на основании предложений РФ.
В декабре 2020 года азербайджанские военные установили свои посты близ некоторых участков автотрассы Горис - Капан в приграничной Сюникской области Армении. Позднее Баку оповестил Ереван о намерении разместить с полуночи 11 ноября таможенные пункты на занятом азербайджанской стороной участке автодороги. С 15 ноября азербайджанский пункт пограничного и таможенного контроля был установлен на автодороге Капан - Чакатен.
Дорога Горис-Капан имеет стратегическое значение для доставки грузов из Ирана в Армению. Азербайджан, установив КПП на небольшом участке трассы, де-факто получает контроль над всей дорогой. Существует объездной путь, однако большегрузные машины преодолевают его с трудом, поскольку он узкий. Ситуация может усугубиться, если выпадет снег. Дорога Горис - Капан связывает Сюникскую область Армении с остальной частью республики.