https://ria.ru/20211123/arest-1760349979.html
В Москве арестовали наркодилера, сбившего полицейского на угнанной машине
В Москве арестовали наркодилера, сбившего полицейского на угнанной машине - РИА Новости, 23.11.2021
В Москве арестовали наркодилера, сбившего полицейского на угнанной машине
Суд в Москве арестовал 17-летнего подростка, сбившего полицейского на угнанной машине, в которой он хранил запрещенные вещества, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:01
2021-11-23T15:01
2021-11-23T15:01
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Суд в Москве арестовал 17-летнего подростка, сбившего полицейского на угнанной машине, в которой он хранил запрещенные вещества, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, юноша купил 21 сверток психотропного вещества, чтобы в дальнейшем их продать, и хранил их в похищенном автомобиле. Днем 19 ноября, сидя в машине на Байкальской улице и увидев полицейского, который шел к нему, он испугался, что его задержат, нажал на газ и сбил правоохранителя. Потом его задержали.По словам Ивановой, дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ), п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти)."Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве, полицейский после медпомощи продолжил службу.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что автомобиль, который угнал подросток, был каршеринговым.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
В Москве арестовали наркодилера, сбившего полицейского на угнанной машине
В Москве арестовали наркодилера, сбившего полицейского на угнанной машине каршеринга
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Суд в Москве арестовал 17-летнего подростка, сбившего полицейского на угнанной машине, в которой он хранил запрещенные вещества, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, юноша купил 21 сверток психотропного вещества, чтобы в дальнейшем их продать, и хранил их в похищенном автомобиле. Днем 19 ноября, сидя в машине на Байкальской улице и увидев полицейского, который шел к нему, он испугался, что его задержат, нажал на газ и сбил правоохранителя. Потом его задержали.
По словам Ивановой, дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ), п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).
"Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве, полицейский после медпомощи продолжил службу.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что автомобиль, который угнал подросток, был каршеринговым.