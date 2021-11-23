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Основатель Group-IB попросил у Путина помощи в переводе под домашний арест
Основатель Group-IB попросил у Путина помощи в переводе под домашний арест - РИА Новости, 23.11.2021
Основатель Group-IB попросил у Путина помощи в переводе под домашний арест
Основатель Group-IB Илья Сачков, которому сегодня продлили арест до конца февраля по делу о госизмене, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:50
2021-11-23T11:50
2021-11-23T12:01
group-ib
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илья сачков
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россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Основатель Group-IB Илья Сачков, которому сегодня продлили арест до конца февраля по делу о госизмене, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости от Лефортовского суда Москвы.Адвокат добавил, что Сачков чувствует себя хорошо, ему начали поступать письма, он на них отвечает. "Можете передать, что он с радостью ответит на все письма, только не сможет обсуждать уголовное дело… Он дает показания следствию, ничего не скрывает", - заключил Афанасьев.Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Он был арестован в конце сентября.По словам другого адвоката бизнесмена Дмитрия Дихтяря, вину Сачков не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
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group-ib, происшествия, москва, владимир путин, илья сачков, арест, россия
11:50 23.11.2021 (обновлено: 12:01 23.11.2021)
Основатель Group-IB попросил у Путина помощи в переводе под домашний арест
Основатель Group-IB Сачков попросил Путина посодействовать переводу под домашний арест
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Основатель Group-IB
Илья Сачков, которому сегодня продлили арест до конца февраля по делу о госизмене, обратился к президенту России Владимиру Путину
с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости от Лефортовского суда Москвы
.
"Я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель, я русский инженер. Своей работой неоднократно доказал пользу и преданность своей родине. Я очень прошу моего президента Владимира Владимировича Путина позволить мне на время следствия находиться под домашним арестом с максимальными ограничениями", - зачитал адвокат Сергей Афанасьев письмо Сачкова.
Адвокат добавил, что Сачков чувствует себя хорошо, ему начали поступать письма, он на них отвечает. "Можете передать, что он с радостью ответит на все письма, только не сможет обсуждать уголовное дело… Он дает показания следствию, ничего не скрывает", - заключил Афанасьев.
Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Он был арестован в конце сентября.
По словам другого адвоката бизнесмена Дмитрия Дихтяря, вину Сачков не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.