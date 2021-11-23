https://ria.ru/20211123/arest-1760306402.html

Основатель Group-IB попросил у Путина помощи в переводе под домашний арест

Основатель Group-IB попросил у Путина помощи в переводе под домашний арест - РИА Новости, 23.11.2021

Основатель Group-IB попросил у Путина помощи в переводе под домашний арест

Основатель Group-IB Илья Сачков, которому сегодня продлили арест до конца февраля по делу о госизмене, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:50

2021-11-23T11:50

2021-11-23T12:01

group-ib

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москва

владимир путин

илья сачков

арест

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Основатель Group-IB Илья Сачков, которому сегодня продлили арест до конца февраля по делу о госизмене, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости от Лефортовского суда Москвы.Адвокат добавил, что Сачков чувствует себя хорошо, ему начали поступать письма, он на них отвечает. "Можете передать, что он с радостью ответит на все письма, только не сможет обсуждать уголовное дело… Он дает показания следствию, ничего не скрывает", - заключил Афанасьев.Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Он был арестован в конце сентября.По словам другого адвоката бизнесмена Дмитрия Дихтяря, вину Сачков не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.

https://ria.ru/20211007/sachkov-1753491971.html

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group-ib, происшествия, москва, владимир путин, илья сачков, арест, россия