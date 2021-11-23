https://ria.ru/20211123/arest-1760300436.html
Суд продлил арест основателю Group-IB по делу о госизмене
Суд продлил арест основателю Group-IB по делу о госизмене - РИА Новости, 23.11.2021
Суд продлил арест основателю Group-IB по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и продлил содержание под стражей основателя Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:29
2021-11-23T11:29
2021-11-23T11:33
group-ib
москва
россия
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
илья сачков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и продлил содержание под стражей основателя Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Лефортовским судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении Сачкову меры пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, до 28 февраля", - сказал собеседник агентства.Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле.Лефортовский суд отправил Сачкова в СИЗО в конце сентября. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет.По словам адвоката Дмитрия Дихтяря, вину Сачков не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.
https://ria.ru/20211021/gosizmena-1755560996.html
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group-ib, москва, россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), илья сачков
11:29 23.11.2021 (обновлено: 11:33 23.11.2021)
Суд продлил арест основателю Group-IB по делу о госизмене
Суд в Москве продлил до 28 февраля арест основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене