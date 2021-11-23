https://ria.ru/20211123/arest-1760300436.html

Суд продлил арест основателю Group-IB по делу о госизмене

Суд продлил арест основателю Group-IB по делу о госизмене - РИА Новости, 23.11.2021

Суд продлил арест основателю Group-IB по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и продлил содержание под стражей основателя Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:29

2021-11-23T11:29

2021-11-23T11:33

group-ib

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происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

илья сачков

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и продлил содержание под стражей основателя Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Лефортовским судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении Сачкову меры пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, до 28 февраля", - сказал собеседник агентства.Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле.Лефортовский суд отправил Сачкова в СИЗО в конце сентября. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет.По словам адвоката Дмитрия Дихтяря, вину Сачков не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.

https://ria.ru/20211021/gosizmena-1755560996.html

https://ria.ru/20211007/sachkov-1753491971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

group-ib, москва, россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), илья сачков