https://ria.ru/20211123/ansat-1760268572.html

Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном Aurus

Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном Aurus - РИА Новости, 23.11.2021

Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном Aurus

Первый контракт на поставку вертолета "Ансат" с VIP-салоном Aurus могут заключить до конца 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T03:30

2021-11-23T03:30

2021-11-23T11:20

экономика

вертолеты россии

андрей богинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733136425_0:241:3170:2024_1920x0_80_0_0_55b03dc4b15439b18aacdc077d702be0.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первый контракт на поставку вертолета "Ансат" с VIP-салоном Aurus могут заключить до конца 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" Андрей Богинский."Работа идет, контракта пока нет, но заинтересованность есть, надеемся, что до конца года такой контракт появится. Это пока про российских заказчиков, но интерес к машине большой и в ОАЭ, и на Ближнем Востоке вообще", - сказал Богинский.По его словам, для того, чтобы рассчитывать поставку на следующий год, нужно сначала сертифицировать его в Эмиратах.Читайте полный текст интервью Андрея Богинского >>

https://ria.ru/20211108/vertolet-1758060383.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, вертолеты россии, андрей богинский