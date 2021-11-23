https://ria.ru/20211123/ansat-1760268572.html
Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном Aurus
Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном Aurus - РИА Новости, 23.11.2021
Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном Aurus
Первый контракт на поставку вертолета "Ансат" с VIP-салоном Aurus могут заключить до конца 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T03:30
2021-11-23T03:30
2021-11-23T11:20
экономика
вертолеты россии
андрей богинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733136425_0:241:3170:2024_1920x0_80_0_0_55b03dc4b15439b18aacdc077d702be0.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первый контракт на поставку вертолета "Ансат" с VIP-салоном Aurus могут заключить до конца 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" Андрей Богинский."Работа идет, контракта пока нет, но заинтересованность есть, надеемся, что до конца года такой контракт появится. Это пока про российских заказчиков, но интерес к машине большой и в ОАЭ, и на Ближнем Востоке вообще", - сказал Богинский.По его словам, для того, чтобы рассчитывать поставку на следующий год, нужно сначала сертифицировать его в Эмиратах.Читайте полный текст интервью Андрея Богинского >>
https://ria.ru/20211108/vertolet-1758060383.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733136425_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2128fec21f510643d48369cf257988d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вертолеты россии, андрей богинский
03:30 23.11.2021 (обновлено: 11:20 23.11.2021)
Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном Aurus
Глава "Вертолетов России" Богинский рассказал, когда появится "Ансат" с VIP-салоном Aurus