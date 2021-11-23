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Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном Aurus
Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном Aurus - РИА Новости, 23.11.2021
Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном Aurus
Первый контракт на поставку вертолета "Ансат" с VIP-салоном Aurus могут заключить до конца 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T03:30
2021-11-23T11:20
экономика
вертолеты россии
андрей богинский
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первый контракт на поставку вертолета "Ансат" с VIP-салоном Aurus могут заключить до конца 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" Андрей Богинский."Работа идет, контракта пока нет, но заинтересованность есть, надеемся, что до конца года такой контракт появится. Это пока про российских заказчиков, но интерес к машине большой и в ОАЭ, и на Ближнем Востоке вообще", - сказал Богинский.По его словам, для того, чтобы рассчитывать поставку на следующий год, нужно сначала сертифицировать его в Эмиратах.Читайте полный текст интервью Андрея Богинского &gt;&gt;
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экономика, вертолеты россии, андрей богинский
03:30 23.11.2021 (обновлено: 11:20 23.11.2021)
 
Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном Aurus

Глава "Вертолетов России" Богинский рассказал, когда появится "Ансат" с VIP-салоном Aurus

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛегкий вертолет "Ансат"
Легкий вертолет Ансат - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первый контракт на поставку вертолета "Ансат" с VIP-салоном Aurus могут заключить до конца 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" Андрей Богинский.
"Работа идет, контракта пока нет, но заинтересованность есть, надеемся, что до конца года такой контракт появится. Это пока про российских заказчиков, но интерес к машине большой и в ОАЭ, и на Ближнем Востоке вообще", - сказал Богинский.
По его словам, для того, чтобы рассчитывать поставку на следующий год, нужно сначала сертифицировать его в Эмиратах.
Читайте полный текст интервью Андрея Богинского >>
Гендиректор холдинга Вертолеты России Андрей Богинский - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 14:14
Россия примет участие в проекте китайского тяжелого вертолета
 
ЭкономикаВертолеты РоссииАндрей Богинский
 
 
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