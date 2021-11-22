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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20211122/zhivotnye-1760187259.html
Лучше бы оставили в приюте! Как правильно путешествовать с животными?
Лучше бы оставили в приюте! Как правильно путешествовать с животными? - РИА Новости, 22.11.2021
Лучше бы оставили в приюте! Как правильно путешествовать с животными?
Многие говорят, что хотели бы путешествовать, но не с кем оставить своих питомцев. Можно ли взять "друзей наших меньших" в путешествие? Как сделать такое приключение комфортным и безопасным для животного? Что необходимо иметь в машине, и есть ли требования к автомобилю, в котором возят питомцев?
2021-11-22T14:00
2021-11-22T15:21
не роскошь
путешествия
технологии
животные
домашний питомец
авто
туризм
подкаст
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Лучше бы оставили в приюте! Как правильно путешествовать с животными?
Многие говорят, что хотели бы путешествовать, но не с кем оставить своих питомцев. Можно ли взять "друзей наших меньших" в путешествие? Как сделать такое приключение комфортным и безопасным для животного? Что необходимо иметь в машине, и есть ли требования к автомобилю, в котором возят питомцев?
audio/mpeg
Лучше бы оставили в приюте! Как правильно путешествовать с животными?
Многие говорят, что хотели бы путешествовать, но не с кем оставить своих питомцев. Можно ли взять "друзей наших меньших" в путешествие? Как сделать такое приключение комфортным и безопасным для животного? Что необходимо иметь в машине, и есть ли требования к автомобилю, в котором возят питомцев?
audio/mpeg
Ведущие подкаста часто берут с собой собак даже в офис, не говоря уже о дальних путешествиях, и точно знают, что сделать для комфорта животного — и собственной безопасности в пути.В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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путешествия, технологии, животные, домашний питомец, авто, туризм, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио
14:00 22.11.2021 (обновлено: 15:21 22.11.2021)
 

Лучше бы оставили в приюте! Как правильно путешествовать с животными?

Не роскошь
Лучше бы оставили в приюте! Как правильно путешествовать с животными?
14:00
Читать ria.ru в
Многие говорят, что хотели бы путешествовать, но не с кем оставить своих питомцев. Можно ли взять "друзей наших меньших" в путешествие? Как сделать такое приключение комфортным и безопасным для животного? Что необходимо иметь в машине, и есть ли требования к автомобилю, в котором возят питомцев?
Ведущие подкаста часто берут с собой собак даже в офис, не говоря уже о дальних путешествиях, и точно знают, что сделать для комфорта животного — и собственной безопасности в пути.
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж: Анастасия Паниоти
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Не роскошьПутешествияТехнологииЖивотныеДомашний питомецАвтоТуризмПодкастЯн ХайцеэрАнтон Шапарин
 
 
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