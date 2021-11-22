https://ria.ru/20211122/zhivotnye-1760187259.html

Лучше бы оставили в приюте! Как правильно путешествовать с животными?

Лучше бы оставили в приюте! Как правильно путешествовать с животными? - РИА Новости, 22.11.2021

Лучше бы оставили в приюте! Как правильно путешествовать с животными?

Многие говорят, что хотели бы путешествовать, но не с кем оставить своих питомцев. Можно ли взять "друзей наших меньших" в путешествие? Как сделать такое приключение комфортным и безопасным для животного? Что необходимо иметь в машине, и есть ли требования к автомобилю, в котором возят питомцев?

2021-11-22T14:00

2021-11-22T14:00

2021-11-22T15:21

не роскошь

путешествия

технологии

животные

домашний питомец

авто

туризм

подкаст

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Лучше бы оставили в приюте! Как правильно путешествовать с животными? Многие говорят, что хотели бы путешествовать, но не с кем оставить своих питомцев. Можно ли взять "друзей наших меньших" в путешествие? Как сделать такое приключение комфортным и безопасным для животного? Что необходимо иметь в машине, и есть ли требования к автомобилю, в котором возят питомцев? audio/mpeg

Лучше бы оставили в приюте! Как правильно путешествовать с животными? Многие говорят, что хотели бы путешествовать, но не с кем оставить своих питомцев. Можно ли взять "друзей наших меньших" в путешествие? Как сделать такое приключение комфортным и безопасным для животного? Что необходимо иметь в машине, и есть ли требования к автомобилю, в котором возят питомцев? audio/mpeg

Ведущие подкаста часто берут с собой собак даже в офис, не говоря уже о дальних путешествиях, и точно знают, что сделать для комфорта животного — и собственной безопасности в пути.В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

путешествия, технологии, животные, домашний питомец, авто, туризм, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио