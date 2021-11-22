https://ria.ru/20211122/zaym-1760257534.html

"Молдовагаз" попросил у правительства заем для погашения долга "Газпрому"

"Молдовагаз" попросил у правительства заем для погашения долга "Газпрому" - РИА Новости, 22.11.2021

"Молдовагаз" попросил у правительства заем для погашения долга "Газпрому"

Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан попросил у правительства республики 74 миллиона долларов для оплаты поставок газа по контракту с "Газпромом". Об этом... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T22:24

2021-11-22T22:24

2021-11-22T23:56

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КИШИНЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан попросил у правительства республики 74 миллиона долларов для оплаты поставок газа по контракту с "Газпромом". Об этом рассказал в эфире телеканала Jurnal TV."В сентябре мы покрыли задолженность своими силами, сейчас работаем вместе с правительством, сейчас нужно заплатить за октябрь и середину ноября. Мы обратились к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, к правительству, чтобы получить помощь в виде займа: мы должны 1,3 миллиарда леев (около 74 миллионов долларов)", — заявил он.Ранее "Газпром" уведомил Кишинев о том, что прекратит поставки топлива через 48 часов, если не получит приходившийся на сегодня платеж. Представитель компании Сергей Куприянов пояснил, что в октябре контракт с "Молдовагазом" продлили практически на его условиях, но с существенным и важным пунктом — стопроцентная оплата текущих платежей в срок. В российской компании крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств.Чебан указывал, что "Молдовагаз" получил уведомление и работает над проблемой погашения задолженности, возникшей из-за позднего пересмотра тарифа. По его словам, "в октябре в тарифе цена закупки была 150 долларов", а компания "закупала по 800 долларов".Тариф на газ в Молдавии пересмотрели в ноябре: он вырос с 25 до 63 центов. При этом в октябре рядовые потребители платили те же 25 центов, хотя закупочная цена газа выросла в четыре раза. Власти республики должны были решить, как компенсировать эту разницу, чтобы заплатить "Газпрому" за газ.В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Планируется, что ее погасят в течение пяти лет с учетом пени.

https://ria.ru/20211117/sandu-1759558716.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211122/gazprom-1760250434.html

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в мире, молдавия, газпром, молдовагаз, спг, россия