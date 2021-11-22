Украина одолела "Северный поток — 2"

06:05 22.11.2021 (обновлено: 09:41 22.11.2021)
Украина поставила себе в заслугу задержки с запуском "Северного потока — 2"
Глава МИД Украины Кулеба назвал заслугой Киева задержки с запуском "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкИнформационный стенд возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток-2" в Любмине
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Задержка запуска "Северного потока — 2" произошла во многом благодаря усилиям Киева, заявил в эфире телеканала "Украина 24" министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
"Северный поток — 2" давно должен был быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта", — сказал глава дипломатического ведомства.
По его словам, украинские власти, Евросоюз и Еврокомиссия будут и впредь требовать, чтобы "Северный поток — 2" подчинялся нормам Третьего энергетического пакета ЕС.
Ранее компания "Оператор ГТС Украины" выступила против сертификации немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода. Это нужно для того, чтобы проект соответствовал правилам Третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге — разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Против его создания и дальнейший эксплуатации активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что проект выгоден не только России, но и Евросоюзу. Что же касается сохранения украинского транзита, то российское руководство не раз выражало готовность продолжать поставки, но только если это будет экономически целесообразным.