https://ria.ru/20211122/zasluga-1760104850.html

Украина одолела "Северный поток — 2"

Украина поставила себе в заслугу задержки с запуском "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.11.2021

Украина одолела "Северный поток — 2"

Задержка запуска "Северного потока — 2" произошла во многом благодаря усилиям Киева, заявил в эфире телеканала "Украина 24" министр иностранных дел страны... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T06:05

2021-11-22T06:05

2021-11-22T09:41

в мире

украина

евросоюз

еврокомиссия

дмитрий кулеба

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Задержка запуска "Северного потока — 2" произошла во многом благодаря усилиям Киева, заявил в эфире телеканала "Украина 24" министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.По его словам, украинские власти, Евросоюз и Еврокомиссия будут и впредь требовать, чтобы "Северный поток — 2" подчинялся нормам Третьего энергетического пакета ЕС.Ранее компания "Оператор ГТС Украины" выступила против сертификации немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода. Это нужно для того, чтобы проект соответствовал правилам Третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге — разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Против его создания и дальнейший эксплуатации активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что проект выгоден не только России, но и Евросоюзу. Что же касается сохранения украинского транзита, то российское руководство не раз выражало готовность продолжать поставки, но только если это будет экономически целесообразным.

https://ria.ru/20211122/koza-1760099476.html

украина

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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, дмитрий кулеба, северный поток — 2, nord stream 2 ag