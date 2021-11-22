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В Госдуме отреагировали на решение Латвии о запрете Георгиевских ленточек
В Госдуме отреагировали на решение Латвии о запрете Георгиевских ленточек - РИА Новости, 22.11.2021
В Госдуме отреагировали на решение Латвии о запрете Георгиевских ленточек
Решение сейма Латвии о запрете ношения георгиевских ленточек расценивается как очередной недружественный акт по отношению к России, власти республики воюют с... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:23
2021-11-22T12:01
в мире
латвия
россия
александр хинштейн
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение сейма Латвии о запрете ношения георгиевских ленточек расценивается как очередной недружественный акт по отношению к России, власти республики воюют с русским миром и общей исторической памятью, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Сейм Латвии официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. Новость мгновенно вызвала широкий общественный и медийный международный резонанс."Безусловно, расценить решение сейма, кроме как очередного акта недружественного по отношению и к России, и к нашей общей истории, мы не можем ... идет война с исторической памятью, с памятью о нашем общем прошлом. И сегодняшние власти Прибалтики и конкретно Латвии воют с русским миром, с историей, пытаясь любыми способами и путями отвлечь своих граждан от существующих насущных проблем и убедить их, что все беды Латвии - это следствие советской оккупации", - заявил Хинштейн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Существуют все основания запретить въезд на территорию России инициаторам таких законопроектов против ношения георгиевских ленточек, как в Латвии, заявил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Ранее сообщалось, что депутаты "Единой России" подготовили законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну. Он предусматривает запрет на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, если они возбуждают ненависть и вражду."Единая Россия" не так давно выступала с инициативой, чтобы установить дополнительный перечень оснований для запрета въезда в нашу страну иностранцам и лицам без гражданства, в том числе тем, кто позволяет себе какие-то унизительные, оскорбительные действия по отношению к нашей исторической памяти, к нашим ветеранам, кто пытается переписывать историю и совершает иные действия, которые в сегодняшнем законодательстве РФ являются противоправными или преступными. Мы назвали этот законопроект "О запрете на въезд русофобам", ...но в случае, если такая наша инициатива будет поддержана дальше, то для инициаторов подобного рода законопроектов, конечно же, мы считаем, все основания для введения запрета на въезд в Россию появятся и возникнут", - заявил Хинштейн в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Парламентарий подчеркнул, что это уже не первый подобный случай "в цепи антироссийских шагов" в Латвии, с этим нужно бороться как дипломатическими, так и экономическими способами."Решение о запрете ношения георгиевских ленточек - не первое звено в цепи антироссийских, антиисторических, антигуманистических шагов, предпринятых латвийскими властями, здесь уже действует запрет на ношение советских наград, советской военной формы... С февраля текущего года в Латвии запрещена ретрансляция практически всех "русскоговорящих" телеканалов... Конечно, этому нужно противостоять и с этим надо бороться как дипломатическими и традиционными способами, так и экономически", - заключил Хинштейн.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС - организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. На них публично демонстрируются награды и символика нацистов, в них участвуют депутаты и чиновники. Эти шествия всячески осуждаются многими странами, в том числе Россией.
https://ria.ru/20210509/draka-1731565504.html
https://ria.ru/20200923/lentochka-1577668412.html
https://ria.ru/20200831/ukraina-1576537450.html
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в мире, латвия, россия, александр хинштейн
11:23 22.11.2021 (обновлено: 12:01 22.11.2021)
 
В Госдуме отреагировали на решение Латвии о запрете Георгиевских ленточек

Депутат Хинштейн назвал решение Латвии о запрете Георгиевских ленточек недружественным

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки
Волонтеры раздают георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение сейма Латвии о запрете ношения георгиевских ленточек расценивается как очередной недружественный акт по отношению к России, власти республики воюют с русским миром и общей исторической памятью, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Сейм Латвии официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. Новость мгновенно вызвала широкий общественный и медийный международный резонанс.
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"Безусловно, расценить решение сейма, кроме как очередного акта недружественного по отношению и к России, и к нашей общей истории, мы не можем ... идет война с исторической памятью, с памятью о нашем общем прошлом. И сегодняшние власти Прибалтики и конкретно Латвии воют с русским миром, с историей, пытаясь любыми способами и путями отвлечь своих граждан от существующих насущных проблем и убедить их, что все беды Латвии - это следствие советской оккупации", - заявил Хинштейн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Существуют все основания запретить въезд на территорию России инициаторам таких законопроектов против ношения георгиевских ленточек, как в Латвии, заявил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Ранее сообщалось, что депутаты "Единой России" подготовили законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну. Он предусматривает запрет на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, если они возбуждают ненависть и вражду.
"Единая Россия" не так давно выступала с инициативой, чтобы установить дополнительный перечень оснований для запрета въезда в нашу страну иностранцам и лицам без гражданства, в том числе тем, кто позволяет себе какие-то унизительные, оскорбительные действия по отношению к нашей исторической памяти, к нашим ветеранам, кто пытается переписывать историю и совершает иные действия, которые в сегодняшнем законодательстве РФ являются противоправными или преступными. Мы назвали этот законопроект "О запрете на въезд русофобам", ...но в случае, если такая наша инициатива будет поддержана дальше, то для инициаторов подобного рода законопроектов, конечно же, мы считаем, все основания для введения запрета на въезд в Россию появятся и возникнут", - заявил Хинштейн в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Парламентарий подчеркнул, что это уже не первый подобный случай "в цепи антироссийских шагов" в Латвии, с этим нужно бороться как дипломатическими, так и экономическими способами.
"Решение о запрете ношения георгиевских ленточек - не первое звено в цепи антироссийских, антиисторических, антигуманистических шагов, предпринятых латвийскими властями, здесь уже действует запрет на ношение советских наград, советской военной формы... С февраля текущего года в Латвии запрещена ретрансляция практически всех "русскоговорящих" телеканалов... Конечно, этому нужно противостоять и с этим надо бороться как дипломатическими и традиционными способами, так и экономически", - заключил Хинштейн.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС - организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. На них публично демонстрируются награды и символика нацистов, в них участвуют депутаты и чиновники. Эти шествия всячески осуждаются многими странами, в том числе Россией.
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