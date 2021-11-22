https://ria.ru/20211122/zabolevaemost-1760109694.html
В свердловском Роспотребнадзоре привели статистику заболеваемости COVID-19
В свердловском Роспотребнадзоре привели статистику заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 22.11.2021
В свердловском Роспотребнадзоре привели статистику заболеваемости COVID-19
Заболеваемость среди непривитых от COVID-19 выше в 13,5 раза, сообщил журналистам в понедельник главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T08:51
2021-11-22T08:51
2021-11-22T08:52
распространение коронавируса
свердловская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Заболеваемость среди непривитых от COVID-19 выше в 13,5 раза, сообщил журналистам в понедельник главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских."Риски заболеть у вакцинированных существенно ниже. Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тысяч привитых. Показатели заболеваемости среди непривитых – почти 4400 на 100 тысяч. Поэтому мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше", - сказал главный санитарный врач.По его словам, в реанимациях практически нет привитых людей. То есть, после прививки существенно снижается тяжесть заболевания. В то же время есть определенный процент людей, у которых после прививки иммунитет не вырабатывается.По последним данным оперштаба региона, в Свердловской области общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 172 738. Общее число летальных случаев – 8129.
https://ria.ru/20211122/koronavirus-1760101477.html
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свердловская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:51 22.11.2021 (обновлено: 08:52 22.11.2021)
В свердловском Роспотребнадзоре привели статистику заболеваемости COVID-19
Врач Козловских: заболеваемость COVID-19 среди непривитых выше в 13,5 раза