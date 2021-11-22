https://ria.ru/20211122/zabolevaemost-1760109694.html

В свердловском Роспотребнадзоре привели статистику заболеваемости COVID-19

В свердловском Роспотребнадзоре привели статистику заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 22.11.2021

В свердловском Роспотребнадзоре привели статистику заболеваемости COVID-19

Заболеваемость среди непривитых от COVID-19 выше в 13,5 раза, сообщил журналистам в понедельник главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T08:51

2021-11-22T08:51

2021-11-22T08:52

распространение коронавируса

свердловская область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757402303_0:0:2830:1592_1920x0_80_0_0_44247cfece4a4fa73a72d7410d81f7bd.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Заболеваемость среди непривитых от COVID-19 выше в 13,5 раза, сообщил журналистам в понедельник главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских."Риски заболеть у вакцинированных существенно ниже. Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тысяч привитых. Показатели заболеваемости среди непривитых – почти 4400 на 100 тысяч. Поэтому мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше", - сказал главный санитарный врач.По его словам, в реанимациях практически нет привитых людей. То есть, после прививки существенно снижается тяжесть заболевания. В то же время есть определенный процент людей, у которых после прививки иммунитет не вырабатывается.По последним данным оперштаба региона, в Свердловской области общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 172 738. Общее число летальных случаев – 8129.

https://ria.ru/20211122/koronavirus-1760101477.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии