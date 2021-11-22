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В Забайкалье высокопоставленному полицейскому предъявили обвинение
В Забайкалье высокопоставленному полицейскому предъявили обвинение - РИА Новости, 22.11.2021
В Забайкалье высокопоставленному полицейскому предъявили обвинение
Главу оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД по Забайкальскому краю Сергея Тохсырова обвинили в превышении должностных полномочий, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T07:10
2021-11-22T08:40
происшествия
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 22 ноя — РИА Новости. Главу оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД по Забайкальскому краю Сергея Тохсырова обвинили в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе регионального управления СК."Предъявлено обвинение начальнику оперативно-разыскной части &lt;...&gt;, а также старшему оперуполномоченному по особо важным делам этого же подразделения", — говорится в пресс-релизе ведомства.По данным следствия, обвиняемые принуждали руководителя одного из полицейских управлений совершить незаконные действия и угрожали ему.Начальника отправили в следственный изолятор, а старшего оперуполномоченного – под домашний арест.
https://ria.ru/20211029/sud-1756863429.html
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происшествия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
07:10 22.11.2021 (обновлено: 08:40 22.11.2021)
 
В Забайкалье высокопоставленному полицейскому предъявили обвинение

В Забайкалье высокопоставленного полицейского обвинили в превышении полномочий

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЧИТА, 22 ноя — РИА Новости. Главу оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД по Забайкальскому краю Сергея Тохсырова обвинили в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
"Предъявлено обвинение начальнику оперативно-разыскной части <...>, а также старшему оперуполномоченному по особо важным делам этого же подразделения", — говорится в пресс-релизе ведомства.
По данным следствия, обвиняемые принуждали руководителя одного из полицейских управлений совершить незаконные действия и угрожали ему.
Начальника отправили в следственный изолятор, а старшего оперуполномоченного – под домашний арест.
Иван Залогин - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 14:28
Экс-главу депздрава Орловской области будут судить за превышение полномочий
 
ПроисшествияЗабайкальский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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