https://ria.ru/20211122/zabaykale-1760106232.html

В Забайкалье высокопоставленному полицейскому предъявили обвинение

В Забайкалье высокопоставленному полицейскому предъявили обвинение - РИА Новости, 22.11.2021

В Забайкалье высокопоставленному полицейскому предъявили обвинение

Главу оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД по Забайкальскому краю Сергея Тохсырова обвинили в превышении должностных полномочий, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T07:10

2021-11-22T07:10

2021-11-22T08:40

происшествия

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 22 ноя — РИА Новости. Главу оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД по Забайкальскому краю Сергея Тохсырова обвинили в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе регионального управления СК."Предъявлено обвинение начальнику оперативно-разыскной части <...>, а также старшему оперуполномоченному по особо важным делам этого же подразделения", — говорится в пресс-релизе ведомства.По данным следствия, обвиняемые принуждали руководителя одного из полицейских управлений совершить незаконные действия и угрожали ему.Начальника отправили в следственный изолятор, а старшего оперуполномоченного – под домашний арест.

https://ria.ru/20211029/sud-1756863429.html

забайкальский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)