https://ria.ru/20211122/vzryv-1760201289.html
При взрыве газа в Махачкале погиб человек
При взрыве газа в Махачкале погиб человек - РИА Новости, 22.11.2021
При взрыве газа в Махачкале погиб человек
Один погиб, еще четверо пострадали при взрыве газа в двухэтажном доме в Махачкале, под завалами может находиться еще один человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:30
2021-11-22T16:30
2021-11-22T18:10
происшествия
махачкала
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Один погиб, еще четверо пострадали при взрыве газа в двухэтажном доме в Махачкале, под завалами может находиться еще один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее ГУМЧС по республике сообщало о трех пострадавших."По уточненным данным, в результате взрыва газа на втором этаже двухэтажного здания пострадали пять человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.По его словам, четверо пострадавших, в том числе двое детей, госпитализированы. Под завалами возможно нахождение еще одного человека.Собеседник агентства добавил, что двухэтажное здание по проспекту Амет-Хана Султана принадлежит ЗАО "Декоративные культуры" и частично использовалось под жилье. В нем обитали шесть семей. После взрыва произошел пожар на площади 120 квадратных метров, он локализован.В пресс-службе Минздрава Дагестана журналистам сообщили, что среди пострадавших мальчик 8 лет с ожогами 70% поверхности тела и девушка 17 лет с ожогами 6% поверхности тела. Ожоги 90% поверхности тела получила женщина, которая в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Ожогового центра РКБ. Мужчине с сочетанными травмами и без ожогов оказывается медицинская помощь в отделении нейрохирургии РКБ.
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Последствия взрыва газа в двухэтажном доме в Махачкале. Кадры очевидцев
Последствия взрыва газа в двухэтажном доме в Махачкале. Кадры очевидцев
2021-11-22T16:30
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, махачкала
16:30 22.11.2021 (обновлено: 18:10 22.11.2021)
При взрыве газа в Махачкале погиб человек
При взрыве газа в Махачкале погиб человек, четверо пострадали
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Один погиб, еще четверо пострадали при взрыве газа в двухэтажном доме в Махачкале
, под завалами может находиться еще один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее ГУМЧС по республике сообщало о трех пострадавших.
"По уточненным данным, в результате взрыва газа на втором этаже двухэтажного здания пострадали пять человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, четверо пострадавших, в том числе двое детей, госпитализированы. Под завалами возможно нахождение еще одного человека.
Собеседник агентства добавил, что двухэтажное здание по проспекту Амет-Хана Султана принадлежит ЗАО "Декоративные культуры" и частично использовалось под жилье. В нем обитали шесть семей. После взрыва произошел пожар на площади 120 квадратных метров, он локализован.
В пресс-службе Минздрава Дагестана журналистам сообщили, что среди пострадавших мальчик 8 лет с ожогами 70% поверхности тела и девушка 17 лет с ожогами 6% поверхности тела. Ожоги 90% поверхности тела получила женщина, которая в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Ожогового центра РКБ. Мужчине с сочетанными травмами и без ожогов оказывается медицинская помощь в отделении нейрохирургии РКБ.