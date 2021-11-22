https://ria.ru/20211122/vzryv-1760201289.html

При взрыве газа в Махачкале погиб человек

При взрыве газа в Махачкале погиб человек - РИА Новости, 22.11.2021

При взрыве газа в Махачкале погиб человек

Один погиб, еще четверо пострадали при взрыве газа в двухэтажном доме в Махачкале, под завалами может находиться еще один человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:30

2021-11-22T16:30

2021-11-22T18:10

происшествия

махачкала

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Один погиб, еще четверо пострадали при взрыве газа в двухэтажном доме в Махачкале, под завалами может находиться еще один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее ГУМЧС по республике сообщало о трех пострадавших."По уточненным данным, в результате взрыва газа на втором этаже двухэтажного здания пострадали пять человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.По его словам, четверо пострадавших, в том числе двое детей, госпитализированы. Под завалами возможно нахождение еще одного человека.Собеседник агентства добавил, что двухэтажное здание по проспекту Амет-Хана Султана принадлежит ЗАО "Декоративные культуры" и частично использовалось под жилье. В нем обитали шесть семей. После взрыва произошел пожар на площади 120 квадратных метров, он локализован.В пресс-службе Минздрава Дагестана журналистам сообщили, что среди пострадавших мальчик 8 лет с ожогами 70% поверхности тела и девушка 17 лет с ожогами 6% поверхности тела. Ожоги 90% поверхности тела получила женщина, которая в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Ожогового центра РКБ. Мужчине с сочетанными травмами и без ожогов оказывается медицинская помощь в отделении нейрохирургии РКБ.

https://ria.ru/20211121/kazakhstan-1760041708.html

махачкала

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Последствия взрыва газа в двухэтажном доме в Махачкале. Кадры очевидцев Последствия взрыва газа в двухэтажном доме в Махачкале. Кадры очевидцев 2021-11-22T16:30 true PT0M24S

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происшествия, махачкала