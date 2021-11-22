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В Экспоцентре открылась международная выставка "Мебель - 2021"
В Экспоцентре открылась международная выставка "Мебель - 2021" - РИА Новости, 22.11.2021
В Экспоцентре открылась международная выставка "Мебель - 2021"
Международная 32-я выставка "Мебель, фурнитура и обивочные материалы" проходит в столичном ЦВК "Экспоцентр" с 22 по 26 ноября, в ней принимают участие более 600 РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T17:57
2021-11-22T17:57
экономика
экспоцентр
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Международная 32-я выставка "Мебель, фурнитура и обивочные материалы" проходит в столичном ЦВК "Экспоцентр" с 22 по 26 ноября, в ней принимают участие более 600 компаний из 17 стран мира, сказал на торжественной церемонии открытия первый заместитель гендиректора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.Национальную экспозицию в этом году представляют производители мебели из Узбекистана, а коллективные приехали на столичную площадку из 19 российских регионов - Ивановская, Омская, Пензенская, Калининградская и других областей. Большая география зарубежных участников - гости выставки познакомятся с предложениями из Италии, Турции, Сирии, Германии, Швейцарии и других стран.Замглавы Минпромторга Олег Бочаров во время церемонии открытия отметил, что "в министерстве повестка выставки вызывает высокий интерес и важно учесть, если подотрасль трансформируется под рынок, то она становится современной и интересной".Выставочные площади поделены на десять тематических разделов. В двух павильонах расположились экспозиции комплектующих, фурнитуры и оборудования для производства мебели. Экспонентов ждет насыщенная деловая программа, где ключевыми темами станут вопросы сбыта, увеличение продаж, а также экспортный потенциал, большой блок мероприятий будет посвящен дизайну.Впервые на выставке пройдет фестиваль мебельного ритейла Furniture Retail Festгде эксперты обсудят новые возможности для успешных продаж, а также состоится презентация иммерсивной зоны "Магазин будущего". Конференция по нейромаркетингу приоткроет завесу тайны: как влиять на покупателя через эмоции, а "Центр Закупок Сетейтм" поможет производителям наладить поставки своей продукции в сети.Во время выставки пройдет форум RusМебель-2021, ориентированный на диалог бизнеса и власти в вопросах развития мебельной отрасли, плитной промышленности и подготовки кадров.
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экономика, экспоцентр
17:57 22.11.2021
 

В Экспоцентре открылась международная выставка "Мебель - 2021"

© Фото : Предоставлено ЦВК "Экспоцентр"В Экспоцентре открылась международная выставка "Мебель - 2021"
В Экспоцентре открылась международная выставка Мебель - 2021 - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Фото : Предоставлено ЦВК "Экспоцентр"
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Международная 32-я выставка "Мебель, фурнитура и обивочные материалы" проходит в столичном ЦВК "Экспоцентр" с 22 по 26 ноября, в ней принимают участие более 600 компаний из 17 стран мира, сказал на торжественной церемонии открытия первый заместитель гендиректора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.
"Около 40 лет проходит специализированная выставка "Мебель, фурнитура и обивочные материалы" и она является главным отраслевым событием. В этом году более 600 компаний из 17 стран мира представляют свою продукцию на площади более 70 тысяч квадратных метров в шести павильонах "Экспоцентра". Желаю всем эффективной отдачи и коммерческих успехов". - сказал на открытии выставки Селиванов.
Национальную экспозицию в этом году представляют производители мебели из Узбекистана, а коллективные приехали на столичную площадку из 19 российских регионов - Ивановская, Омская, Пензенская, Калининградская и других областей. Большая география зарубежных участников - гости выставки познакомятся с предложениями из Италии, Турции, Сирии, Германии, Швейцарии и других стран.
Замглавы Минпромторга Олег Бочаров во время церемонии открытия отметил, что "в министерстве повестка выставки вызывает высокий интерес и важно учесть, если подотрасль трансформируется под рынок, то она становится современной и интересной".
"Если раньше мы обсуждали процент присутствия на рынке и нюансы, связанные с производством и налогообложением, то в сложившейся ситуации пандемии, необходимо все переобсуждать заново, фактически ко всему необходимо подойти с переоценкой и перезагрузкой", - отметил он.
Выставочные площади поделены на десять тематических разделов. В двух павильонах расположились экспозиции комплектующих, фурнитуры и оборудования для производства мебели. Экспонентов ждет насыщенная деловая программа, где ключевыми темами станут вопросы сбыта, увеличение продаж, а также экспортный потенциал, большой блок мероприятий будет посвящен дизайну.
Российская промышленная неделя 2021 - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 17:30
В "Экспоцентре" открылась "Российская промышленная неделя 2021"
Впервые на выставке пройдет фестиваль мебельного ритейла Furniture Retail Festгде эксперты обсудят новые возможности для успешных продаж, а также состоится презентация иммерсивной зоны "Магазин будущего". Конференция по нейромаркетингу приоткроет завесу тайны: как влиять на покупателя через эмоции, а "Центр Закупок Сетейтм" поможет производителям наладить поставки своей продукции в сети.
Во время выставки пройдет форум RusМебель-2021, ориентированный на диалог бизнеса и власти в вопросах развития мебельной отрасли, плитной промышленности и подготовки кадров.
 
ЭкономикаЭкспоцентр
 
 
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