https://ria.ru/20211122/vystavka-1760220998.html

В Экспоцентре открылась международная выставка "Мебель - 2021"

В Экспоцентре открылась международная выставка "Мебель - 2021" - РИА Новости, 22.11.2021

В Экспоцентре открылась международная выставка "Мебель - 2021"

Международная 32-я выставка "Мебель, фурнитура и обивочные материалы" проходит в столичном ЦВК "Экспоцентр" с 22 по 26 ноября, в ней принимают участие более 600 РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:57

2021-11-22T17:57

2021-11-22T17:57

экономика

экспоцентр

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Международная 32-я выставка "Мебель, фурнитура и обивочные материалы" проходит в столичном ЦВК "Экспоцентр" с 22 по 26 ноября, в ней принимают участие более 600 компаний из 17 стран мира, сказал на торжественной церемонии открытия первый заместитель гендиректора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.Национальную экспозицию в этом году представляют производители мебели из Узбекистана, а коллективные приехали на столичную площадку из 19 российских регионов - Ивановская, Омская, Пензенская, Калининградская и других областей. Большая география зарубежных участников - гости выставки познакомятся с предложениями из Италии, Турции, Сирии, Германии, Швейцарии и других стран.Замглавы Минпромторга Олег Бочаров во время церемонии открытия отметил, что "в министерстве повестка выставки вызывает высокий интерес и важно учесть, если подотрасль трансформируется под рынок, то она становится современной и интересной".Выставочные площади поделены на десять тематических разделов. В двух павильонах расположились экспозиции комплектующих, фурнитуры и оборудования для производства мебели. Экспонентов ждет насыщенная деловая программа, где ключевыми темами станут вопросы сбыта, увеличение продаж, а также экспортный потенциал, большой блок мероприятий будет посвящен дизайну.Впервые на выставке пройдет фестиваль мебельного ритейла Furniture Retail Festгде эксперты обсудят новые возможности для успешных продаж, а также состоится презентация иммерсивной зоны "Магазин будущего". Конференция по нейромаркетингу приоткроет завесу тайны: как влиять на покупателя через эмоции, а "Центр Закупок Сетейтм" поможет производителям наладить поставки своей продукции в сети.Во время выставки пройдет форум RusМебель-2021, ориентированный на диалог бизнеса и власти в вопросах развития мебельной отрасли, плитной промышленности и подготовки кадров.

https://ria.ru/20211018/ekspotsentr-1755077256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, экспоцентр